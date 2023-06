Tearoom van Christian Teunissen en Marc Coucke zet voet aan wal in Oostende: “Met Désirée de Antwerpse delicatesse naar de kust brengen”

Tearoom Désirée opende zaterdag de deuren in de Hendrik Baelskaai in Oostende. Het is de vierde stad waar de vernieuwde versie van Désiré de Lille, na Antwerpen, Han-sur-Lesse en Durbuy, aanwezig is. Marc Coucke, die vijftig procent van de aandelen van Désirée bezit, krijgt zo opnieuw voet aan wal in Oostende.

De basis voor Désirée werd door Désiré Smidts in 1903 al gelegd, precies 120 jaar geleden. De man leerde het vak in het Noord-Franse Lille, vandaar de oorspronkelijke naam Desiré de Lille. In 2016 nam Xior-topman Christian Teunissen de zaak over en ook Marc Coucke kocht aandelen in de zaak. In 2018 werd de samenwerking aangekondigd met sterrenchef Roger Vandamme. Hij werd het creatieve brein achter het concept. Eens het nieuwe merk op punt stond, gingen beide partijen in onderling overleg en in goede verstandhouding uit elkaar.

Ondertussen opende het Antwerpse icoon – dat ondertussen onder de naam Désirée verder gaat – ook een vestiging in Durbuy, Han-sur-Lesse en nu ook Oostende. “We waren wereldberoemd in Antwerpen, maar waarom kunnen we niet wereldberoemd worden in de rest van het land?”, vraagt Teunissen zich af. “Daarom hebben we de handen in elkaar geslagen met Marc Coucke om extra vestigingen te openen, waaronder deze in Oostende. Deze stad leeft zowel tijdens de winter als in de zomer. Bovendien hebben we de kans gekregen om dit pand aan te kopen van Bart Versluys in dit nieuwe stadsdeel.”

“We willen de Antwerpse delicatesse naar de rest van Vlaanderen brengen, waaronder ook naar de kust”, pikt zaakvoerder Dominic De Backer in. “Het is geen doorsnee tearoom, maar een tearoom die gebaseerd is op traditie met respect voor de geschiedenis. Alles wordt volgens het oude recept gemaakt. We willen dat het volks karakter aanwezig blijft, want Désiré zag zijn oorsprong op de Antwerpse Sinksenfoor.”

Ook de Oostendse bakkerij Decock zit verweven in het Oostendse verhaal van Désirée. “We voelden dat er nood was aan een bakkerij op de Oosteroever”, klinkt het verder. “Daarom zijn we gesprekken aangegaan met de beste bakkerij van Oostende. We kwamen vrij snel tot de conclusie dat we elkaar sterker konden maken door ook hier hun producten aan de man te brengen.”