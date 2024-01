Teambuilding op 4.151 meter hoogte: Woodstoxx trekt met werknemers naar Zwitserse berg

Paintballen, een barbecue of gaan karten? Wanneer er in de bedrijfswereld gesproken wordt over teambuilding, dan zijn de voorbeelden zowel legio als voorspelbaar. ‘Moet anders kunnen’ besloten ze bij Woodstoxx in Menen en ze voegden meteen de daad bij het woord. In augustus trekt de ploeg naar de top van de Bishorn, 4.151 meter hoog.

Ondernemers doorheen het land zijn dagdagelijks geconcentreerd op één enkel doel: hun bedrijf tot nieuwe en ongekende hoogtes brengen. Woodstoxx, de vakspecialist van houten vloer- en gevelbekleding, geeft aan dat doel een compleet nieuwe betekenis. Tijdens de nieuwjaarsreceptie pakten oprichters Robbert Desmet en Gregory Minne uit met de traditionele wensen, een overzicht van de cijfers en de prestaties van het afgelopen jaar. Waar niemand dan weer rekening mee had gehouden, was met de extra toets die op het einde van de toespraak werd aangekondigd.

“Alle medewerkers van de groep, die zowel Woodstoxx, Belgiqa, Unicus als The Hub bevat, kregen te horen dat er richting de Zwitserse Alpen werd getrokken.” Celine Libert, die instaat voor de communicatie van de onderneming, blikt terug op een uitzonderlijk moment. “Binnen de muren van het bedrijf staat de cohesie tussen de medewerkers centraal. Vanuit de hoofdzetel in Menen wordt iedereen de kans geboden zijn of haar potentieel zo goed mogelijk te gaan ontwikkelen. Daar horen natuurlijk teambuilding events en uitdagingen bij. Het bereiken van nieuwe hoogtes? Dat mag je hier in 2024 erg letterlijk gaan nemen. Eind augustus zal de Bishorn richting Menen lonken, een flink uit de kluiten gewassen Alpenberg die vlot 4.151 meter hoogte haalt.”

Met de steun van Mathieu Bonne

Van het verkopen van hout naar het beklimmen van een berg? Het is niet meteen de uitdaging die men zomaar aangaat. “Natuurlijk zullen alle medewerkers grondig worden voorbereid”, gaat Celine verder. “Vanaf maart worden er op maandag wekelijks trainingen georganiseerd. Er zal stevig worden ingezet op het wandelen en het opkrikken van de conditie en het uithoudingsvermogen. Daarvoor zullen we bijvoorbeeld ook rugzakken met extra gewicht kunnen dragen. In februari houden we ook een kick-off weekend aan de Kemmelberg. Daar zullen we het weekend verblijven, terwijl we de verschillende bergen en heuvels op en af gaan wandelen. Op die manier zal het duidelijk worden van wie de conditie reeds op orde is en wie nog wat extra training kan gebruiken. We zullen er de vrijdag overigens ook ter plaatse op de grond slapen, om ons voor te bereiden op het verblijf in de Zwitserse Tracuihut. Robbert liet tijdens de toespraak weten dat hij er persoonlijk voor zal zorgen dat iedereen de top zal halen, ongeacht de conditie.”

Klimmen tot op een astronomische hoogte? Het is niet meteen het klassieke type teambuilding event dat je op de bedrijfsvloer geserveerd zal krijgen. “Toen Robbert en Gregory ons het nieuws lieten horen, dacht iedereen dat het weer één van hun gekke ideeën was. Toen we niemand minder dan Mathieu Bonne zagen verschijnen, begreep iedereen dat het bittere ernst was. Hij zal de voorbereidingen begeleiden en zal ook mee klimmen tot aan de top. In geen tijd schreven meer dan zeventig medewerkers zich al in, wat meteen duidelijk maakt dat de teamspirit hier meer dan ooit leeft.”

Succesverhaal

Woodstoxx staat te boek als een ware West-Vlaamse successtory. Wat ooit begon als een idee, waarbij overstocks aan houten vloeren werden verkocht, groeide uit tot een bedrijvengroep met internationale allures. De standaard loods van waaruit werd gewerkt, transformeerde zich de afgelopen jaren tot een ultramoderne showroom. Het team van amper vier mensen groeide dan weer uit tot een groep met ongeveer negentig medewerkers, die in 2022 29 miljoen euro omzet draaide.

De hoofdzetel van het bedrijf is nog steeds in Menen, al zijn er ondertussen ook afdelingen in Gent en Antwerpen. Ook zusterbedrijven Belgiqa, Unicus en The Hub maakten een heuse groei door want naast het verkopen en plaatsen van houten vloer- en gevelbekleding heeft de onderneming ook een expertise weten te ontwikkelen in productie en constructie, met een internationaal klantenbestand.