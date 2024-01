TE Connectivity uit Oostkamp is Top Employer 2024: “Focus op het welzijn van onze medewerkers”

Het Oostkampse TE Connectivity werd voor het derde jaar op rij erkend als Belgisch Top Employer. Het bedrijf is daarmee opnieuw één van de weinige productiebedrijven in West-Vlaanderen die zich Top Employer mag noemen.

De HR-afdeling van TE Connectivity is zeer tevreden dat ze opnieuw deze erkenning hebben mogen ontvangen. “De certificering als ‘Top Employer’ toont de toewijding van een organisatie aan een betere arbeidswereld en laat dit zien door middel van een uitstekend HR-beleid en het centraal plaatsen van medewerkers. Het gerenommeerde Top Employers Institute-programma certificeert organisaties op basis van de deelname en resultaten van hun HR Best Practices Survey. De survey heeft ook dit jaar betrekking op verschillende HR-domeinen, zoals bijvoorbeeld HR-strategie, werkomgeving, talent aantrekken, ontwikkeling en welzijn van medewerkers, diversiteit, betrokkenheid en nog veel meer”, weet HR-manager Vera Vanoost te vertellen.

Mensgerichte cultuur

“Onze mensgerichte cultuur en de zorgzaamheid voor onze medewerkers is bij de Top Employer-organisatie opnieuw enorm opgevallen. We hebben de initiatieven die reeds in voorgaande jaren liepen verder uitgewerkt. Onze Technical Training Academy draait op volle toeren. De weg van employer branding zijn we ook verder ingeslagen, er is een nieuwe poolwagen voorzien voor de medewerkers, en we zijn aanwezig in het straatbeeld. Daarnaast hebben we opnieuw sterk ingezet op onze samenwerking met scholen, waardoor we onze teams hebben kunnen versterken met heel wat nieuwe collega’s”, voegt HR Business Partner en trekker van het project Leen Van Butsele er nog aan toe.

Vorig jaar heeft TE Connectivity zijn focus op het welzijn van zijn medewerkers nog versterkt. Zo is TE Connectivity gestart met een pilootproject, dat dit jaar verder uitgerold zal worden met workshops rond mentale gezondheid en veerkracht om zo hun medewerkers en leidinggevenden een aantal handvaten te geven en een cultuur van bespreekbaar te stimuleren en dit via opleiding en persoonlijke coaching. “We zijn enorm trots om voor het derde jaar op rij gecertificeerd te zijn. Dit is een zeer mooie bevestiging én een verdienste voor ons allemaal. Wij zijn immers een Top Employer dankzij al onze topmedewerkers”, besluit Vera Van Oost.