TE Connectivity Oostkamp erkend als Top Employer : “Onze mensgerichte cultuur valt blijkbaar op”

TE Connectivity Oostkamp is voor het tweede jaar op rij aangekondigd als Belgisch Top Employer. Binnen het team van TE Connectivity zijn ze zeer trots op deze bevestiging, wetende dat er slechts een klein aantal productiebedrijven zijn die zich Top Employer mogen noemen.

De certificering als Top Employer toont de toewijding van een organisatie aan een betere arbeidswereld en laat dit zien door middel van een uitstekend HR-beleid en het centraal plaatsen van medewerkers. Het gerenommeerde Top Employers Institute-programma certificeert organisaties op basis van de deelname en resultaten van hun HR Best Practices Survey. De survey heeft ook dit jaar betrekking op zes HR-domeinen, bestaande uit 20 topics zoals HR-strategie, werkomgeving, talent aantrekken, ontwikkeling en welzijn van medewerkers, diversiteit, betrokkenheid en nog veel meer. Waar TE Connectivity vorig jaar reeds in slaagde, heeft het bedrijf verder uitgewerkt.

57 workshops

“Onze mensgerichte cultuur, aandacht voor zelfontplooiing en de zorgzaamheid voor onze medewerkers is bij de Top Employer-organisatie enorm opgevallen. We hebben volop verder ingezet op ons beleid van flexibel verlonen en onze regelmatige loopbaangesprekken. Maar we hebben ook nieuwe initiatieven ingevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld 57 workshops rond verbinding georganiseerd voor alle medewerkers. We hebben ook een eigen Technical Training Academy opgezet, waarbij we onze medewerkers de kans bieden technisch te groeien in het bedrijf”, vertelt HR Business Partner, en trekker van het project, Leen Van Butsele.

TE Connectivity heeft verder ook hard ingezet op employer branding, waarbij de medewerkers ook betrokken werden. “We zijn enorm trots om voor het tweede jaar op rij gecertificeerd te zijn. Dit is een zeer mooie bevestiging en een verdienste voor ons allemaal. Wij zijn immers een ‘Top Employer’ dankzij al onze ‘Top Employees’”, besluit Vera Vanoost. (Geert Stubbe)

Wie interesse heeft om het team te vervoegen, kan steeds een kijkje nemen op de website: www.tejobs.be.