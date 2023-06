TE Connectivity in Oostkamp stelt gerenoveerd bedrijfsgebouw voor: “Fier op onze mooie nieuwe productiehal”

TE Connectivity in Oostkamp heeft een nieuwe stap gezet in de toekomstige uitbreiding van het bedrijf. De productiehal 10 heeft zowel buiten als binnen een volledige make-over gekregen en is klaar voor de nieuwe projectie die TE Connectivity te wachten staat in de toekomst. Het was Florian Henning, plant director van TE Connectivity in Oostkamp, die de renovatie voorstelde aan de aanwezigen.

“Het oude gebouw van onze oppervlaktebehandeling heeft een echte make-over gekregen”, klinkt het bij Alex Soenen, verantwoordelijk voor infrastructuur. “Naast investeren in medewerkers en het productieapparaat wilden we met TE Connectivity ook een ‘landmark’ creëren in de skyline van Oostkamp. Het oude platinggebouw was niet meer conform de nodige eisen. Daarnaast zijn er heel veel nieuwe projecten op til voor het bedrijf. Die nieuwe projecten resulteerden al meteen in een acute nood aan bijkomende productieruimte. We dienden bij ons Europees management een uitdagend plan in om het oude platinggebouw, dat reeds even leegstond, stapsgewijze te renoveren om daar machines te kunnen plaatsen. Met een eigen team gingen we te werk en nu kunnen we fier zijn op onze mooie nieuwe productiehal. Een complete vloerrenovatie, state of the art LED-verlichting, ecologische luchtverversing en een moderne look & feel is het resultaat.”

Skyline van Oostkamp

Ook de buitenzijde van het gebouw kreeg een totaal nieuwe look. “Het oude witte gebouw werd volledig omgetoverd naar een strakke zwarte moderne bouw dat is afgewerkt met een opvallend stijlvolle constructie met ons logo, dat nu, zeker vanaf de autosnelweg opvalt in het industriepark. Intussen is de nieuwe hal ook al in gebruik genomen voor een aantal nieuwe productielijnen. We hebben de gevel- en dakrenovatie eigenlijk perfect kunnen uitvoeren zonder de lopende productie te moeten stoppen. Dit was een grote uitdaging, maar met doorgedreven communicatie met betroffen afdelingen en contractoren, en de hieruit voortvloeiende afspraken, is dit ons toch gelukt”, vertelt projectleider Kris Denaeghel tijdens de officiële opening.

Vacatures

“We hopen dat de nieuwe look en het mooie logo nieuwe medewerkers naar ons mooi bedrijf zal aantrekken. Wie zin heeft in techniek en wie in een innovatief hoogtechnologische omgeving terecht wil komen, raad ik zeker aan om naar onze jobsite www.tejobs.be te surfen en te solliciteren. Ons prachtig team met 750 medewerkers aan boord zal nieuwe collega’s met open armen ontvangen”, besluit HR Manager Vera Vanoost. (GST)