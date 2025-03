Taxidermist Frauke wint eerste plaats op Europees kampioenschap met opgezette wasbeer

Instituut Sauvage, een prijswinnende taxidermiewinkel, mini-museum en atelier aan de Lange-Brugstraat in Kortrijk, wordt sinds 2020 gerund door Frauke Vandekerckhove (31). Onlangs nam ze deel aan het European Taxidermy Championship in Salzburg, Oostenrijk, waar ze verschillende prijzen in de wacht sleepte.

Met zes opgezette dieren dong Frauke mee in verschillende categorieën. Haar inzendingen bestonden uit een kitten, een babychimpansee, een wasbeer, een kauw, een torenvalk en een Afrikaanse oehoe. Het Europees kampioenschap bracht 351 inzendingen uit 34 landen samen. De deelnemers streden in categorieën zoals kleine, middelgrote en grote zoogdieren, evenals kleine, middelgrote en grote vogels. Frauke nam deel in de professionele divisie en behaalde de eerste plaats in de categorie medium zoogdieren met haar Belgische wasbeer.

“Een Belgische wasbeer klinkt misschien vreemd, maar het dier komt hier eigenlijk niet van nature voor. Het is een invasieve exoot, waarvan er alleen al in Wallonië tussen de 60.000 en 70.000 leven. Ze vormen een bedreiging voor inheemse diersoorten en sommige moeten door jagers afgeschoten worden. Via een bevriende jager kreeg ik een mooie wasbeer. Hij vond het jammer om die zomaar weg te gooien”, vertelt Frauke. “Omdat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, groeit hun populatie ongecontroleerd. Ze vormen vooral een concurrentie voor andere inheemse roofdieren zoals de vos en de das.”

De jury beoordeelde – mét vergrootglas – alle details van haar werk. “Ze kijken of de huid nergens dubbelgevouwen zit waar geen rimpels horen te zijn en of de vorm perfect past. Je mag niet voelen waar het dier dichtgenaaid is en de houding moet natuurlijk ogen. Een moeilijk punt bij de wasbeer zijn de teentjes. Ook de lippen moeten mooi aansluiten en de oortjes moeten correct staan. Ik heb ze opgevuld met een speciaal product en als je er met een zaklamp doorheen schijnt, is er een rode gloed zichtbaar, net zoals bij een echt oor”, legt Frauke uit.

De beoordeling begint met 100 punten en voor elke fout worden er punten afgetrokken. Frauke behaalde uiteindelijk een score van 92 punten. Er was een kleine krimp op de neus. Ondanks dit kleine punt van kritiek behaalde ze met haar wasbeer niet alleen de eerste plaats in de categorie medium zoogdieren, maar werd ze ook derde over alle categorieën heen in de professionele divisie.

Daarnaast sleepte ze nog twee derde plaatsen in de wacht. In de categorie kleine zoogdieren behaalde ze 88 punten met haar babychimpansee. “Dit dier was doodgeboren en lag al dertig jaar in de diepvries bij een verzamelaar. In ruil voor het opzetten van het skelet mocht ik de huid houden. Een jong dier is anders om te bewerken, omdat het veel kraakbeen bevat. Bij het traditionele prepareren zou de helft van het geraamte verdwijnen. Omdat ik de techniek ken om het kraakbeen te behouden, werd het project aan mij toevertrouwd”, vertelt Frauke.

Ook in de categorie grote vogels eindigde ze op de derde plaats met haar Afrikaanse oehoe, waarvoor ze 84 punten behaalde.

Officieel keurmerk

Voor Frauke betekenen deze prijzen een erkenning voor de vele uren werk die ze in elk dier steekt. “Je leert bij elk dier iets nieuws. Het is ook fijn om van de jury te horen dat je goed bezig bent en verder moet doen. Bovendien krijg je werkpunten mee om jezelf nog verder te verbeteren.”

Hoewel het om een Europees kampioenschap ging, waren er deelnemers van over de hele wereld, waaronder uit Japan, China, Zuid-Korea en Canada. Het behalen van deze prijzen geeft Frauke een officieel keurmerk om mee uit te pakken en bevestigt de kwaliteit van haar werk. “Daarom neem ik ook deel met verschillende soorten dieren, zowel vogels als zoogdieren, om mijn niveau te testen. Het is redelijk uitzonderlijk om in beide categorieën prijzen te winnen, want de meeste taxidermisten specialiseren zich in één discipline.”