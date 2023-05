Taxibedrijf BLS komt nu ook naar Roeselare: “Op die manier een leegte opvullen”

Het taxibedrijf BLS spitst zich vanaf 1 juni ook op Roeselare toe. De taxi’s van zaakvoerder David Dekyver rijden momenteel al in Waregem en Kortrijk rond en straks komt daar ook Ieper bij. “In Roeselare willen we een leegte opvullen. Het is een groeiende stad met heel veel bedrijven en dat maakt het voor ons erg interessant.”

De 43-jarige ondernemer David Dekyver, die onder meer actief is in de luchtvaartsector en in het orgaantransport, besliste om zich ook te richten op een eigen taxibedrijf. De taxi’s van BLS rijden momenteel al rond in Waregem en Kortrijk. Sinds december vorig jaar werkt Dekyver ook samen met Dominic Creus (48) uit Deerlijk die in het verleden een eigen taxifirma had. “Momenteel rijden we al veel van en naar het Mercure Hotel in Roeselare. Van klanten kregen we vaak te horen dat het niet meer gemakkelijk is om in Roeselare een taxi te vinden. Hier zijn nog amper taxibedrijven actief”, aldus Dominic.

Verschillende soorten klanten

Mede daarom start BLS vanaf 1 juni ook in de Rodenbachstad. “We zien hier veel potentieel. Roeselare is een groeiende stad met heel wat bedrijven”, aldus David.

Hij merkt dat nog steeds heel veel mensen gebruik maken van een taxi. “’s Ochtends vroeg zijn er heel wat klanten die vanuit hotels naar bedrijven moeten. Veel mensen hebben ook geen wagen meer of zijn minder mobiel. Door de vele alcoholcontroles in de weekends gaan ook jongeren sneller in groep een taxi bestellen. En dan zijn er natuurlijk nog de klanten die door het missen van bijvoorbeeld een bus of een trein een taxichauffeur inschakelen om hen toch op tijd op hun bestemming te brengen.”

24/24 en 7/7

Het taxibedrijf zal aanvankelijk opereren van aan het Mercure Hotel. “Bedoeling is dat we daar ’s ochtends starten en dan in de loop van de dag opschuiven naar het centrum van Roeselare. Een vaste standplaats hebben we voorlopig niet. Daarvoor staan we op de wachtlijst”, aldus David.

Het groeiende taxibedrijf telt momenteel tien medewerkers. Momenteel rijden er reeds vijf auto’s rond, in juni komen daar nog eens tien auto’s bij. “Klanten kunnen ons 24/24 en 7/7 contacteren. Onze telefoon is dag en nacht bemand.”

Wie een chauffeur van BLS wil inschakelen, kan contact opnemen via het nummer 0483/91.19.11. Het taxibedrijf wil haar werkingsgebied nog verder uitbreiden en hoopt binnenkort ook in Ieper op te starten. Meer informatie is te vinden op www.bls.taxi.