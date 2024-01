Tattoostudio ‘Jesters Hangout’ op komst in Blankenberge: “Creativiteit is iets oneindig”

Met Jesters Hangout krijgt Blankenberge er binnenkort een nagelnieuwe tatoeagestudio bij. Uitbater Gregory Lagast (40) wil er zich in eerste instantie vooral gaan toeleggen op het fijnere werk. “Maar creativiteit is iets oneindig”, klinkt het.

In een voormalige kapperszaak in de Langestraat opent binnenkort Jesters Hangout de deuren. Tattoo artist Gregory Lagast wil er zich vooral gaan toeleggen op het fijnere werk: de zogenaamde ‘fine line tattoo’. “Realisme en ook surrealisme”, zegt Gregory. “Maar vooral: altijd met volle focus op de persoon.”

De kleuren in zijn nagelnieuwe studio – gouden, dieprode en zwarte tinten die aan de barokstijl doen denken – zijn gebaseerd op het levensgrote doek dat bij het binnenkomen meteen in het oog springt: Stanczyk, the court jester is een eyecatcher die kan tellen. “Stanczyk was een beroemde Poolse hofnar, die hier diep in gedachten verzonken lijkt. Misschien is hij aan het nadenken over hoe hij de mensen aan het hof morgen weer gelukkig kan maken? Hoe dan ook, toen ik toevallig op dat schilderij botste, voelde ik er meteen een zekere verwantschap mee. Net zoals de nar dat deed aan het hof, wil ik andere mensen blij maken met mijn creatieve inbreng. Creativiteit heeft ook zoiets oneindig hé – dag en nacht broed ik op nieuwe ideeën”, klinkt het.

Ervaring

Gregory deed onder meer ervaring op bij Goons & Queens en Nail’s Tattoo in Oostende. “Ik heb vroeger lang op hoog niveau geskateboard, maar daarnaast ook altijd getekend. Dat zit zo’n beetje in de familie: mijn broer is graffiti-artiest”, zegt Gregory. Zijn studio is gelegen aan het begin van de Langestraat. “Lekker rustig, beetje weg van het centrum en toch overal vlakbij. Kortom de ideale ligging voor een tatoeagestudio”, besluit Gregory.

Jesters Hangout opent wellicht begin februari de deuren.