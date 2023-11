Tattooshop in Stationsstraat heropent zondag onder de vleugels van Place2Party

De Tieltse vestiging van tattooketen Goons & Queens, die sinds maart 2021 te vinden is in de Stationsstraat 12, heropent zondag de deuren onder de vleugels van Place2Party. Die discotheek in Torhout huisvest al langer een filiaal van dezelfde keten en krijgt er nu dus een tweede zaak bij.

Het bestaande concept van Goons & Queens blijft voor alle duidelijkheid ongewijzigd. Al krijgt de Tieltse vestiging dankzij Ellen Denoo (24) uit Wingene, de vriendin van Lorenzo Charle van Place2Party, wel een nieuw gezicht. “Door omstandigheden werden er nieuwe krachten gezocht voor de shop in Tielt”, legt Lorenzo uit. “Aangezien we met Place2Party toch al wat ervaring opgebouwd hebben op dat vlak (in maart 2022 opende er een tattooshop in de gebouwen van de dancing, red.) besloten we om de uitdaging aan te gaan en een tweede zaak te openen.”

Feestelijke opening

De (her)opening van de zaak wordt zondagnamiddag gevierd tussen 13 en 18 uur in de tattooshop. Er komt een dj plaatjes draaien en de eerste honderd bezoekers kunnen rekenen op een goodiebag. Voor de eerste vijftig bezoekers is er zelfs een gratis cadeaubon van 50 euro. (SV)