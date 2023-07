Tattooshop Deadly Delicious neemt intrek in voormalig pand Penta Reizen

Tattooshop Deadly Delicious zit sinds kort op een nieuwe stek in de Nieuwstraat in Izegem, waar vroeger reisbureau Penta Reizen gevestigd was. De zaak verhuisde vanuit de Prinsessestraat. Zaakvoerder Davy Sabbe staat er niet langer alleen voor, maar krijgt drie dagen per week ook ondersteuning van zoon Boba.

Davy (48) draait al ruim twintig jaar mee in de tattoowereld. “Ik ben ooit begonnen met werken bij Tattoo Elvis in de Barakken in Menen”, blikt hij terug op de start van zijn carrière. “Later nam ik de zaak over en doopte ik ze om tot Bad Bunny. Daarna trok ik naar de Roeselaarsestraat in Izegem, waar ik Bad Bunny Family opende. Dan ging het naar de Prinsessestraat in Emelgem, waar ik Deadly Delicious Tattoo opende.”

Levenswerk

“Nu hebben we een nieuwe stek in het centrum van Izegem. We zitten hier centraler en zo kan wie geïnteresseerd is al eens makkelijker spontaan binnen wandelen om een tattoo te laten plaatsen. Ik doe het ook met oog op mijn opvolging.”

“Mijn zoon Boba heb ik de kneepjes van het vak geleerd en na een jaar goed oefenen, zal hij drie dagen per week in de tattooshop aan de slag zijn. Op termijn wil ik mijn levenswerk aan hem doorgeven. Deze verhuis naar een centralere plek hoort bij dat plan.”

Handmatig ontwerpen uittekenen

Boba ziet het alvast helemaal zitten. “Ik zal op woensdag, zaterdag en zondag meedraaien en in de tattooshop en soms alleen klanten helpen”, zegt hij. “De zaak is zeven dagen op zeven open, van 10 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur. Op die manier kan ik ook helpen de werkdruk bij mijn pa te verlichten. De rest van de week werk ik nog in de Spar-supermarkt in Emelgem, maar op termijn zou ik hier graag mijn voltijdse job van maken.”

Vader Davy houdt het liefst van wat in het genre ‘fine lines’ en ‘black & grey’-tattoo’s heten. “We tekenen onze ontwerpen nog helemaal zelf uit. Niet met de computer, zoals tegenwoordig steeds vaker gebeurt. Bij ons gaat het nog om echt vakwerk en daar zijn we trots op.”

“Ik ben ook jarenlang naar beurzen in het buitenland geweest en mijn werk prijkte zelfs al in enkele magazines. Dat ik dat nu allemaal hier kan verder zetten, is zeer fijn en al zeker met het feit dat mijn zoon nu in mijn voetstappen volgt”, besluit hij.

Meer info op de Facebookpagina Deadly Delicious Tattoo & Beautyshop.