Tatjana laat je stralen in haar nieuw schoonheidssalon in De Haan

In haar gloednieuw schoonheidssalon Addicted to Nails biedt Tatjana De Bruyn een hele waaier aan diensten aan: van manicure en pedicure tot volledige gezichtsbehandelingen.

Tatjana De Bruyn (28) verhuisde afgelopen zomer naar zee en Addicted to Nails verhuisde mee. In 2015 richtte de Vlaams-Brabantse de praktijk op in haar geboortedorp Baal. “Ondertussen is mijn partner aan de slag gegaan als radioloog in AZ Damiaan Oostende en zijn we verliefd geworden op De Haan. Het is mijn nieuwe favoriete badplaats”, zegt ze.

Je kan bij Tatjana terecht voor verschillende behandelingen: van handen en voeten tot wimpers en wenkbrauwen, en ontharen van het lichaam. Binnenkort komen daar ook nog verschillende permanente make-up behandelingen bij voor wenkbrauwen, ogen en lippen alsook littekencorrectie.

“Met de feestdagen voor de deur, hoop ik hier aan de kust een goede start te kunnen maken. De decembermaand is voor de schoonheidsspecialistes tenslotte de drukste maand van het jaar”, aldus Tatjana. Addicted to Nails is gelegen in de Blauwe Baliedreef 9.

(WK)

Info: www.addictedtonails.be