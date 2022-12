Tatjana en Dennis openen frituur Bar Patat in Strandlaan

In de Strandlaan 363 in Sint-Idesbald openen Tatjana Vandaele (34) en haar man Dennis De Smet (39) op zondagavond 1 januari frituur Bar Patat.

“Voordien was mijn nicht Tessa Jonckheere hier de zaakvoerster. We kozen ervoor om de naam te behouden. Voor Tessa was hier Frituur Baaltje gevestigd”, vertelt Tatjana voor wie het de eerste zelfstandige uitdaging in de horecasector zal worden.

“Ik keer terug uit een periode van invaliditeit, terwijl Dennis actief is als magazijnier bij Packo in Diksmuide. Hij blijft halftijds aan het werk daar en ik concentreer me volledig op de frituur. We kijken ernaar uit om deze uitdaging aan te gaan. We bieden traditionele frituursnacks aan, maar het is de bedoeling om later ook uit te pakken met enkele specialiteiten”, aldus Tatjana.

(API/foto MG)