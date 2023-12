‘Tastoe Rumbeke’ opent in voormalig pand van bakkerij Dumortier: “Deze kans konden we niet laten schieten”

Vanaf zaterdag 9 december is Rumbeke opnieuw een bakkerij rijker. Vijf maanden nadat Johan Dumortier (49) en zijn vrouw Ilse Pattyn (46) er na 27 jaar de deuren van hun bakkerij in de Izegemsestraat 40 sloten, openen Jonas Van Bruaene (31) en Olivia Pattyn (30) van Tastoe er een nieuwe vestiging. Met ‘Tastoe Rumbeke’ opent het koppel zo al het derde bijhuis van hun ‘Tastoe Broodbar’ langs de Ardooisesteenweg.

Een warme bakker is bijna niet meer van deze tijd, maar dat is dan toch buiten Jonas Van Bruaene en Olivia Pattyn van Tastoe gerekend. Het koppel beschikt al over een broodbar aan de Ardooisesteenweg in Roeselare, een bakkerij in de Noordlaan in Roeselare en nog een bakkerij in Waregem.

Vanaf zaterdag 9 december komt daar dus nog een vierde vestiging bij, namelijk in Rumbeke. “Heel veel bakkers stoppen of verdwijnen, maar wij beschikken over een goed en sterk team en besloten daarom op zoek te gaan naar een extra locatie”, doet Jonas het verhaal. “Onze keuze viel op Rumbeke omdat de gemeente niet ver is van waar alles geproduceerd wordt. Wij maken namelijk alles in de Ardooisesteenweg en verdelen zo alles onder onze vestigingen.”

Voormalig pand bakkerij Dumortier

Een andere reden waarom het koppel voor Rumbeke koos, is het aantal bakkers die de gemeente momenteel telt. Afgelopen zomer nog hielden Johan Dumortier (49) en zijn vrouw Ilse Pattyn (46), van bakkerij Dumortier in de Izegemsestraat 40, het na 27 jaar voor bekeken. En laat nu net dat de nieuwe vestiging van Tastoe Rumbeke worden. “We zijn jong en ambitieus. Dit was een unieke en mooie kans die we niet konden laten schieten”, klinkt het bij Jonas. “We hopen om de vroegere trouwe klanten van bakkerij Dumortier opnieuw te verwennen met dezelfde service, maar dan wel met onze producten.”

Ook Johan Dumortier is blij met de nieuwe eigenaars van het pand. “Ik vind het vooral positief dat het opnieuw een bakkerij wordt. Ik hoor ook al veel positieve reacties bij de inwoners in Rumbeke. Voor ons was het nooit een voorwaarde dat het opnieuw een bakkerij moest worden, maar dit is wel het ideale scenario natuurlijk”, aldus Johan, die nu met zijn vrouw in Izegem woont, maar zeker eens zal binnenspringen bij Tastoe Rumbeke.

9 december opening

Tastoe Rumbeke opent dus op zaterdag 9 december de deuren en belooft de klanten die dag alvast extra te verwennen. “We voorzien ambachtelijke speculaas, die we in de vorm van ons logo zullen maken. Op die manier willen we de klanten bedanken die ons een bezoekje brengen. Wij zijn er alvast klaar voor en we hopen de inwoners van Rumbeke ook”, besluit Jonas.