Tapijtenbedrijf Balta uit Waregem heet voortaan Belysse

Balta Group verandert de bedrijfsnaam naar Belysse Group, de nieuwe commerciële naam wordt Belysse. De naamswijzigingen zijn een gevolg van de verkoop van drie divisies en de merknaam Balta aan het Britse bedrijf Victoria, die in april is afgerond. Dat maakt het tapijtenbedrijf met hoofdzetel in Waregem bekend.

“De vennootschap zal genoteerd blijven op Euronext als BALTA, tot de nieuwe bedrijfsnaam wordt goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering”, aldus Belysse. Die buitengewone algemene vergadering is momenteel gepland op 24 oktober.

1.300 werknemers

In april rondde het tapijtenbedrijf de verkoop van de divisies ‘Rugs’ (gewone tapijten), ‘Residential polypropyleen’ (kamerbreed tapijt) en ‘Non-Woven’ (naaldvilt voor onder meer rode lopers) aan Victoria af. Dat Britse bedrijf kocht ook de merknaam Balta.

Belysse stelt bijna 1.300 mensen te werk en telt drie productiesites in België (Tielt en Zele) en in de VS (Los Angeles). Belysse produceert duurzame textielvloerbekledingen onder de merken Bentley (VS), modulyss, arc edition en ITC.