Tankstation Gabriëls-Power in Wervik is definitief gesloten

Het tankstation Gabriëls-Power op de hoek van de Komenstraat en Ten Brielenlaan in Wervik is definitief gesloten. In een mededeling aan de verschillende pompen worden de klanten bedankt voor het jarenlang vertrouwen.

Het tankstation aan wat in de volksmond kruispunt Florida heet heeft alvast een heel rijke geschiedenis en kende verschillende uitbaters.

Sedert enkele jaren was het tankstation onbemand en de shop gesloten.

Gabriëls-Power verwijst de klanten naar hun tankstation één kilometer verder op de Werviksesteenweg in Komen.

In Wervik zijn er nu nog tankstations in het begin van de Hoogweg, Kruisekestraat en op de hoek van de Ten Brielenlaan en Kasteelstraat.