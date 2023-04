Tanja trakteert voor 25 jaar Attache

Dit weekend viert dagbladhandel Attache in Zwevegem zijn 25-jarig bestaan. Vorige week mocht Tanja van Attache ook al haar verjaardag vieren.

Tanja Labie opende 25 jaar geleden haar dagbladhandel Attache in de Bellegemstraat in Zwevegem. Dat wordt zaterdag gevierd met een gratis drankje voor alle klanten. “We willen de klanten trakteren op een glaasje, want mede door hen bestaat de winkel 25 jaar. Uitzonderlijk zijn we ook op zaterdagnamiddag open, zodat iedereen de kans krijgt om te klinken op het zilveren jubileum van Attache”, vertelt Tanja. Ze heeft zelfs een dubbele reden om te feesten: vorige week vrijdag werd ze 54 jaar.

Tanja herinnert zich nog goed hoe het een kwarteeuw terug begon. “We hadden dit handelspand gekocht, maar wisten nog niet goed hoe we de commerciële ruimte gingen invullen. We lieten een marktonderzoek uitvoeren en daaruit bleek dat er nood was aan een krantenwinkel. De keuze was dus vlug gemaakt.”

Het opstarten was makkelijker gezegd dan gedaan. “Tot onze verbazing was het niet zo eenvoudig om de krantenuitgevers te overtuigen om hun titels in onze winkel te leggen. Verder duurde het vijf jaar eer we de Lotto konden binnenhalen. Maar goed, we zijn 25 jaar verder en ik sta nog altijd even graag in de winkel als op de eerste dag.”

In die kwarteeuw is er een enorme evolutie geweest in de krantenwinkel.

“De verkoop van kranten is een klein onderdeel geworden. Ik denk dat het lanceren van goedkope abonnementen daarvan de oorzaak is. Vandaar dat ik ook andere zaken in het assortiment heb opgenomen, zoals juwelen. Verder ben ik ook het afleveradres van een nieuwkuis en kan men bij ons terecht voor het ophalen en versturen van allerhande pakjes. Toegegeven, dat brengt niet echt veel op, maar ondertussen zijn de klanten in de winkel en kopen ze misschien nog iets anders.”

Drie weekjes vakantie

Tanja is behoorlijk verknocht aan haar winkel: in die 25 jaar heeft ze nog maar drie keer een weekje vakantie genomen. Verder is ze dagelijks open van 6 tot 18.30 uur. Enkel op zondag en woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag is de winkel gesloten. Behalve morgen dus, wanneer Tanja trakteert met een drankje. (GJZ)