Tania laat Amerikaanse trend overwaaien naar de kust: “Honden en wandelen combineren: een droom”

In de Verenigde Staten is een hondenoppas al volledig ingeburgerd, maar dankzij Tania Decoster (54) waait de trend nu ook over naar onze contreien. 35 jaar lang werkte ze als administratief en onthaalbediende, maar nu wil ze haar liefde voor dieren omzetten naar een professionele loopbaan. Hondenbezitters uit Bredene, Oostende en De Haan kunnen een beroep doen op haar.

Er is nu eenmaal weinig vrije tijd over bij hardwerkende gezinnen. Wie een huisdier heeft, heeft ook niet altijd voldoende tijd om met de hond te wandelen. Daar heeft Tania echter iets op gevonden. De Bredense biedt voortaan haar diensten aan om een fikse wandeling te maken met de hond.

“Ik heb al jaren zelf een hond en weet best wel hoe moeilijk het is om voldoende aandacht te besteden als je een drukke job hebt in combinatie met het al even drukke gezinsleven”, vertelt Tania. “Ik weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om honden de juiste aandacht, beweging en zorg te geven.”

Onderzoek toont volgens Tania aan dat honden die regelmatig uitgelaten worden niet alleen fysiek sterker worden, maar ook hun gewicht onder controle houden. “Maar ook het sociale contact op straat is erg belangrijk”, zegt ze. “Regelmatig bewegen draagt bij tot het verminderen van gedragsproblemen omdat sommige honden hun teveel aan energie niet altijd even goed kwijt raken.”

Normaal in de VS

In de Verenigde Staten is een zogenaamde ‘dog walker’ al even sterk ingeburgerd als een poetshulp of een kinderoppas. “Hier moeten de mensen nog wat aan het idee wennen”, weet Tania. “In de VS zijn er naar schatting honderdduizend professionele hondenuitlaters met een jaarlijkse omzet van maar liefst een miljard dollar. Ook bij ons kunnen hondenbezitters in Bredene, Oostende en De Haan voortaan hun drukke schema’s combineren met de zekerheid dat hun geliefde hond wordt verzorgd door een betrouwbare en ervaren professional.”

En die betrouwbare en ervaren professional is Tania zelf. “Het kan zowel om eenmalige als om regelmatige uitlatingen gaan”, duidt de Bredense.

Lange tochten

“Dat kan meerdere keren per week, maar ook dagelijks. Ook lange uitgestrekte tochten om energieke honden wat afwisseling in hun wandelroutine te bieden, blijken erg populair. Naast honden, is ook wandelen een van mijn passies. Hoe leuk is het dat je twee passies kan combineren in een professionele context?”

Tania is blij dat ze haar beide passies kan combineren. “De laatste vijftien jaar werkte ik in Roeselare en ik was die lange verplaatsingen een beetje beu. Het is altijd mijn grote droom geweest en het leek me nu of nooit”, besluit de vrouw.

Heb je zelf geen tijd om met je geliefde huisdier te gaan wandelen, dan kan je een beroep doen op Tania via het nummer 0499 23 63 37 of via tania.decoster1969@gmail.com. Voor een uurtje wandelen met de hond betaal je 25 euro. Een half uurtje kost je 15 euro.