Tandartsenpraktijk Oostand in vroegere Mariaschool

Langs de Gistelsesteenweg 22, vlakbij het Kennedy-rondpunt, vind je sinds kort de tandartsenpraktijk Oostand.

De praktijk van tandarts Marie Decuypere is ondergebracht in de vroegere Mariaschool. “Het schoolgebouw werd grotendeels in zijn oorspronkelijke staat behouden”, weet Marie Decuypere. “De meest ingrijpende wijziging is de glazen uitbouw op de binnenkoer, die dienst doet als receptie en wachtzone. Het overige deel van de binnenkoer werd omgevormd tot een tuin. Dit creëert een rustgevend gevoel.”

Warme sfeer

“Daarnaast werden enkele ruimtes heringedeeld. Authentieke elementen bleven behouden. Bij de inrichting werd bewust gekozen voor een warme en uitnodigende sfeer, zonder een te klinische uitstraling. Het feit dat ik zelf in het huis naast de apotheek ben opgegroeid, vormde een extra stimulans om mijn tandartsenkabinet in de vroegere Mariaschool onder te brengen. Ik zat er zelf ooit op de schoolbanken. De praktijk Oostand is volledig nieuw. Dit houdt in dat we starten met een geheel nieuw patiëntenbestand. Momenteel ben ik de enige tandarts, maar ik ben voorbereid op snelle uitbreiding. Een mondhygiënist zou al een grote meerwaarde kunnen zijn om de werkdruk van de jaarlijkse controles te verminderen.

Snel zijn is cruciaal

“Als algemeen tandarts kan ik een breed scala aan behandelingen zelf uitvoeren. In geval van complexere gevallen verwijs ik patiënten door naar gespecialiseerde praktijken in de buurt. Ook doorverwijzen naar AZ Oostende behoort tot de mogelijkheden.”

“Als nieuwe praktijk neem ik zeker nog patiënten aan, al loopt het patiëntenbestand snel vol. De agenda is al voor maanden ver behoorlijk gevuld. Patiënten kunnen bellen of mailen naar de praktijk om een afspraak te maken of (voorlopig nog) een afspraak boeken via het online afsprakenplatform. Deze laatste zal niet meer lang beschikbaar blijven omdat we weinig controle hebben over hoeveel mensen boeken en we voldoende tijd willen houden voor patiënten die reeds in de praktijk geweest zijn”, aldus nog tandarts Marie Decuypere. (BVO)

Meer informatie: 059 79 19 79 of www.oostand.be.