Tamsin Tegels houdt het straks voor bekeken

Drieënzestig jaar na de start stopt binnenkort het verhaal van Tamsin Tegels in Sijsele. “De sector is veel veranderd en het is heel moeilijk om nog geschikte medewerkers te vinden”, zegt zaakvoerder Filip Tamsin, die destijds de zaak van zijn vader Etienne overnam.

Het gebouw van Tamsin vloer- en wandtegels, met de kenmerkende grote glaspartijen, is na al die jaren beeldbepalend geworden in de Dorpsstraat in Sijsele, vlakbij de toegang naar de kazernesite. Het gebouw zelf blijft bestaan maar de familie Tamsin zal er niet meer actief zijn. “Een overnemer hebben we niet gevonden. De tijd is eigenlijk voorbij, alvast in deze sector, dat er nog betaald wordt voor een zogenaamde zulle, maar we hebben dus wel een koper gevonden voor het gebouw; een grotere speler in dezelfde sector”, vertelt zaakvoerder Filip Tamsin (64). “Momenteel houden we totale uitverkoop met het oog om te stoppen tegen de zomervakantie. Dan kan ik op pensioen.”

Geen opvolging

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat zoon Gregory, die onder meer een diploma marketing op zak heeft, het bedrijf zou overnemen. “Ik was erg gelukkig toen het er vijf jaar geleden naar uitzag dat mijn zoon de zaak zou verderzetten. Maar intussen zijn een aantal goeie medewerkers, waaronder een heel goeie ploegbaas, met pensioen en het is moeilijk om nieuwe, goeie mensen te vinden. Ofwel moet je heel klein blijven ofwel heel groot worden. Ik wilde mijn zoon daar in die omstandigheden niet mee bezwaren.”

Het bedrijf werd opgericht in 1959 door Filips vader Etienne, op dezelfde locatie in de Dorpsstraat. “In 1965 werd dan de toonzaal gezet en tien jaar later werd die uitgebreid. Eind jaren ‘80 ben ik samen met mijn zus Martine ook met Marmer Design gestart, met een specialisatie in marmer dus, maar twee jaar geleden hebben we dit verkocht. Er is sowieso doorheen de jaren veel veranderd. Om mee te kunnen, ben je verplicht een erg groot assortiment te hebben en de vraag naar echt grote tegels neemt nog steeds toe”, vertelt Filip, die ook vijftien jaar lang voorzitter was van het basket in Sijsele. “Als ik gepensioneerd ben, ga ik wel weer wat vaker naar een basketwedstrijd gaan kijken, bij Avanti en in Oostende. We hebben nu ook een mobilhome aangeschaft, er zullen dus ook wat meer reisjes volgen.”

(PDV)