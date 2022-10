Tamara lanceert nieuwe vorm van bedrijfsimmo: “Samenwerken, of we het willen of niet”

Staan we aan de vooravond van een complete systeemwissel? Is het huidige concept van handelspanden huren voorbijgestreefd? Als het van Tamara Lietaer (52) afhangt zijn we alvast niet ver verwijderd van dit kantelpunt. Als immomakelaar heeft ze haar vinger aan de stedelijke pols en lanceerde ze een opmerkelijk initiatief. “We gaan moeten leren samenwerken, of we het willen of niet. Een barbier naast een verzekeringsmakelaar? Het zou zomaar eens kunnen!”

Er was de financiële crisis, de coronacrisis en ondertussen zitten we volop in een energiecrisis. Facturen stapelen zich op en inkomsten blijven uit, waar het vooral de handelaars zijn die flink in de klappen delen. Tamara, al jaar en dag immomakelaar in de grensstad, kreeg meer en meer signalen die zowel van bij de huurders als verhuurders kwamen. “Er was een tijd waar beginnende ondernemers gemotiveerd op zoek gingen naar een geschikt pand, verhuurders meerdere kandidaten hadden per gebouw en we op die manier een compromis moesten zoeken. Welkom 2022 waar er van dit allemaal geen sprake meer is.”

De makelaarster werd geconfronteerd met een ongekende situatie en weigerde machteloos van aan de zijlijn toe te kijken. “Beginnende ondernemers konden plots nergens nog een geschikte locatie vinden omdat verhuurders waanzinnige eisen stelden. Dan had je ook nog eens de ronduit onbetaalbare energiefacturen die vaak een veelvoud van de handelshuur waren. Aan de andere kant had je dan verhuurders die meer en meer moeite hadden om hun huur te innen. De welstellende ‘commerçant’ van weleer moest nu al zijn of haar spaarcenten in de energiefactuur gaan pompen, waardoor het betalen van de huur een uitdaging werd.”

Buitenland

Tamara, die in haar vrije tijd zich verdiept in wereldse culturen, zocht en vond een oplossing op globaal niveau. “Belgen zijn gigantisch vastgeroest in enkele traditionele principes. Je bent een handelaar dus je moet je eigen plek hebben. In het buitenland is dat concept al lang achterhaald en is het de normaalste zaak van de wereld dat vooral startende ondernemers de krachten bundelen. Een barbier die een stukje café huurt? Een bankier die een bureau deelt met een kapster? Hier wordt het nog op hoongelach onthaald terwijl het in het buitenland de normaalste zaak van de wereld is. Verhuurders zijn dolblij want ze zijn zeker van hun maandelijkse inkomsten, huurders kunnen dan weer veel eenvoudiger starten en hun vaste kosten gaan delen. Ook de energiefactuur, waar men meestal spreekt over voorschotten, kan op die manier worden gedeeld en zo blijft het allemaal betaalbaar.”

Deur openen

Gebruik makend van haar netwerk en kantoor besloot Tamara een nieuw en vooral ongezien concept te gaan lanceren. “Waar we tot voor kort enkel over inkomsten en oppervlaktes begonnen, gaan we nu eerst en vooral gaan luisteren naar het concept van eender wie een zaak wil starten”, sluit ze af. “Het is tegen de natuur van de immomakelaar in maar op lange termijn zal dit een volledige maatschappij vooruit helpen. Als we merken dat iemand bijvoorbeeld als graficus aan de slag wil en op zoek is naar een eigen bureau, dan gaan we in ons adressenbestand op zoek naar verhuurders of huurders met wie er een klik kan zijn. Waarom zou hij of zij een apart gebouw huren, wanneer een gedeelde huur perfect mogelijk is? Juridisch is alles in orde en de verhuurder is twee keer zo zeker van zijn geld. 2023 klopt aan de voordeur en we moeten klaar zijn om die deur te openen!”