Takeaway koffie vlakbij stadhuis in Brugge

Op de hoek van galerij Ter Steeghere en de Burg, vlakbij het stadhuis van Brugge, opende Mireille Hamelijnck haar eigen winkeltje met takeaway koffie en andere, zoveel mogelijk lokale, producten. “Op deze locatie trek ik natuurlijk veel toeristen aan, maar ik heb ook al een pak vaste Brugse klanten”, zegt Mireille.

Matubu, de naam van het nieuwe winkeltje van Mireille Hamelijnck (28) zal liefhebbers van de betere koffie wellicht niet onbekend in de oren klinken. Het is namelijk de merknaam van de koffie die Bruggeling Nathan Ghysbrecht en zijn zoon Elie zelf branden en verkopen in de brede regio. Meer nog, deze koffie werd tot voor kort door henzelf ook verkocht in hetzelfde winkeltje waar Mireille nu actief is.

“Nathan heeft eerder dit jaar alles gecentraliseerd in een pand in Dudzele en zo heb ik deze winkel hier kunnen overnemen”, vertelt Mireille. “En uiteraard verkoop ik ook hun koffie hier in de winkel.” Mireille werkte eerder tien jaar lang bij Delhaize en heeft zo wel ervaring in de retail en verkoop, maar nog niet als zelfstandige. “Mijn vriend is ook zelfstandige en zo begon het bij mij te kriebelen om zelf met een eigen zaak te starten. Toen ik begon te zoeken naar een locatie, botste ik al vlug op dit pand. Er stond nog een ander pand in de galerij leeg, maar dat vond ik minder interessant omdat het daar toch eerder ingesloten is. Hier heb ik veel licht en ruimte en de zaak is goed zichtbaar vanop de Burg, waar toch heel veel toeristen passeren”, verduidelijkt Mireille.

Matubu is géén horecazaak, maar de klanten kunnen er wel terecht voor verschillende soorten koffie in takeaway-formule, net zoals voor vers geperst appelsap. “Verder verkoop ik ook veel streekproducten, zoals de koekjes van het Brugse Huis Deman, bieren van brouwerijen De Halve Maan en Fort Lapin, gin van de Bruges Gin Society en advocaat van Beirens uit Zuienkerke. Ik verkoop trouwens ook de bieren van de Struise Brouwers uit Vleteren. Zij hadden hier al een winkeltje voordat mijn voorganger van Matubu koffie hier zat en dat aanbod is er dus al die tijd gebleven.”

Toeristen

Op deze locatie, in het hartje van de binnenstad, trekt Mireille met haar winkeltje natuurlijk voor een groot stuk toeristen aan. Toch zo’n 90 procent. “Maar ik heb ook al een pak vaste Brugse klanten”, zegt ze. “Daarvan komen er velen voor de lekkere koffie of omdat ze weten dat ze hier vers geperst fruitsap kunnen krijgen. Dat pers ik hier in het zicht van de klanten met zo’n speciaal toestel. En sommigen komen hier gewoon eens langs om een praatje te maken, maar dat deert me niet hoor.” (lacht)