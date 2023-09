TablooVivant heropent na negen maanden door wegenwerken: “Beleving van winkel echt gemist”

Op vrijdag 29 september heropent Hilde Arfeuille (59) opnieuw de deuren van tablooVivant, de bloemen- en decoratiespeciaalzaak in de Wijnendalestraat in Beveren. Door wegenwerken in de straat besloot Hilde namelijk in januari om haar zaak even te sluiten en zich te focussen op de webshop. “Ik ben dankbaar, maar het was uiteraard niet hetzelfde aangezien de beleving van een fysieke winkel er op die manier niet is”, aldus Hilde die van gelegenheid gebruik maakte om de winkel opnieuw in te richten.

In januari begonnen de wegenwerken in de Wijnendalestraat in Beveren. Middenin die straat ligt tablooVivant, de bloemen- en decoratiespeciaalzaak van Hilde Arfeuille. Doordat haar zaak hierdoor onbereikbaar werd, besloot Hilde om zich te focussen op haar webshop. “Ik ben blij dat ik de afgelopen maanden op die manier kon verder werken, maar het was uiteraard niet hetzelfde zoals met een fysieke winkel. Vooral de beleving was er niet en dat heb ik gemist”, opent Hilde het gesprek.

Nieuwe inrichting

De baseline van tablooVivant is: bloemen en woonsfeer. Om dat laatste nog wat meer te benadrukken, maakte Hilde van afgelopen periode gebruik om haar winkel in een nieuw jasje te steken. “We hebben de winkel opnieuw ingericht en daarbij vooral meer accenten gelegd op beleving, zoals geur en kleur. Nog meer dan vroeger het geval was. Ik ben alvast heel tevreden met het resultaat”, aldus Hilde, die wel benadrukt dat ze ook online actief zal blijven.

Aangezien beleving voor Hilde een cruciaal aspect is binnen haar zaak, is het dan ook niet meer dan logisch dat de heropening voor haar een belangrijk gegeven is. “Het is moeilijk om de beleving over te brengen via een digitale weg. Met tablooVivant beschik ik ook over een gevarieerd cliënteel waarbij niet iedereen mee is in de digitale wereld. Vooral voor hen is het belangrijk dat ze weten dat we terug bereikbaar zijn, want voor alle duidelijkheid: de wegenwerken zitten er nog niet op. Tot aan onze winkel is de baan afgewerkt, maar het resterende deel zou pas tegen de zomer van 2024 klaar zijn. Vanuit Stad Roeselare zijn ze alvast aan het kijken voor parkeerplaatsen, zodat dit geen probleem kan vormen om onze winkel te bezoeken.”

Feestelijke driedaagse

Voor de heropening pakt Hilde uit met een feestelijke driedaagse van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober. “Op vrijdag zullen we van 14 tot 20 uur open zijn en wordt er live gitaarmuziek gespeeld. Zaterdag en zondag zijn we doorlopend open van 10 tot 18 uur. Die dagen staan dan in het teken van het Weekend van de Klant en bieden we een drankje en speciale kortingen aan. Bovendien vieren we ook in één adem ons twaalfjarig bestaan. Ik kijk er alvast vol spanning naar uit. Van mijn kant kan ik alvast meedelen dat het goed zit. Ik heb heel veel zin om er terug in te vliegen in de fysieke winkel”, besluit Hilde.