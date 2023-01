TablooVivant gaat digitaal door werken

In de Wijnendalestraat werd gestart met rioleringswerken en de volledige heraanleg van de straat. Het sein voor Hilde Arfeuille (58) van tablooVivant om in te grijpen, aangezien haar bloemen- en decoratiespeciaalzaak heel moeilijk te bereiken is door de werken. “Vanaf maandag heb ik mijn winkel voor onbepaalde tijd gesloten. Ik blijf wel online paraat voor mijn klanten”, klinkt het.

Het verhaal van tablooVivant begon zowat elf jaar geleden. Hilde startte toen haar bloemen- en decoratiespeciaalzaak op in de Wijnendalestraat in Beveren. Diezelfde Wijnendalestraat onderging vanaf maandag 9 januari rioleringswerken en wordt volledig heraangelegd. Een serieuze ingreep, waardoor Hilde het zelf noodzakelijk achtte haar deuren tijdelijk te sluiten.

“Wel enkel de fysieke deuren, want sinds maandag gaan we door de werken volledig digitaal”, aldus Hilde.

Een weloverwogen beslissing, want bij de nutswerken van vorig jaar merkte Hilde al op dat er minder klanten over de vloer kwamen. “Ik deed er alles aan om de klanten toch de weg te laten vinden naar de winkel, maar blijkbaar staat moeilijk bereikbaar voor velen gelijk aan niet bereikbaar.”

Vanaf maandag vind je Hilde dus enkel nog maar terug achter gesloten deuren.

Vlotte service

“Ik blijf paraat voor mijn klanten. Online kunnen ze blijven bestellen via www.tabloovivant.be. Wie wil, kan ook telefonisch via het nummer 0473 97 62 84 of via e-mail naar hilde@tabloovivant.be bestellen. Het is ook de bedoeling dat ik de bestelling zelf aan huis lever, daarnaast kunnen de klanten ook terecht in één van de vier afhaalpunten. De afhaalpunten zijn De Klaproos op de Heirweg aan de Kapelhoek, Oberon in de Beversesteenweg, De Vinotheek langs de Ardooisesteenweg en ’t Garnierdershuis in de Westlaan. Ik hoop op deze manier een vlotte service te bieden aan mijn klanten.”

Wat de verwachtingen betreft is het voor Hilde wel nog wat afwachten. Wel weet ze zeker dat ze het contact met de klanten in de winkel zal missen. “Een babbel met de klanten is hier nooit ver weg. Sociaal contact is belangrijk om de klanten goed te helpen en dit is ook een meerwaarde voor mij in mijn job.”

Termijn onduidelijk

Hoe lang Hilde op deze manier zal moeten werken, is voor haar momenteel nog niet duidelijk. “Uiteraard hoop ik om zo snel mogelijk opnieuw in mijn winkel te staan, maar ik durf er echt geen timing op te plakken. Alles hangt er wat van af hoe vlot de werken verlopen. Ik heb alvast wel al beslist om niet te openen zo lang de werken nog aan de gang zijn. Eerst en vooral moet de straat dus weer vlot bereikbaar zijn”, sluit Hilde af. (Maxim Bille)

Info op www.tabloovivant.be en via Facebook www.facebook.com/tabloovivant.