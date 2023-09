‘t Zeetje op Visserskaai heeft nieuwe uitbaters: “Gastronomische frituur met betaalbare prijzen”

De bekende frituur ‘t Zeetje op de Visserskaai in Oostende werd overgenomen door Mike Laurent (42) uit Jabbeke. Hij heeft met Friettruck EMMS al ervaring met een frituur en waagde zijn kans om de zaak over te nemen. “We willen onze naambekendheid verhogen.”

“We baten gastronomische friettrucks uit. We hebben twee foodtrucks waarmee we op grote feesten staan, maar we verzorgen ook huwelijken en bedrijfsfeesten”, vertelt Mike Laurent. Toen bleek dat het bekende frietkot ‘t Zeetje op de Visserskaai kon overgenomen worden, waagde Mike meteen zijn kans.

“Dit is een mooie opportuniteit voor ons. Het is een zaak op een toplocatie en we kunnen op deze manier onze naambekendheid verhogen. Vroeger heette de zaak Jims, maar we hebben de naam veranderd en alle namen van ons gezin erin verwerkt. EMMS staat voor Elias, Morgane, Stephanie en Mike.”

’t Zeetje by EMMS

De naam van de frituur werd wel voor een stuk behouden. “We hebben er ‘t Zeetje by EMMS van gemaakt. De zaak bestaat al 35 jaar, dus wilden we die naam ook wel meenemen. We zijn vier weken bezig en de zaken gaan goed. We hebben al meer dan 2.500 kilogram aardappelen verwerkt in drie weken tijd.”

“Dat is dus zeker niet slecht voor de start. We moeten wel realistisch zijn dat de winter minder zal zijn. Zo’n frietkot op deze locatie draait vooral bij mooi weer. We zullen er daarom ook voor zorgen dat mensen kunnen bestellen via takeaway. Op die manier blijft de zaak draaien in de wintermaanden.”

Aanbod

Het aanbod in de frituur werd fors uitgebreid. “We bereiden alles zelf en vers. Van stoofvlees van Brasvar-varkenswangen in rode wijn tot een frikandel met truffelmayonaise, verse garnalen, parmezaanse kaas en bieslook. We zijn een gastronomische frituur, maar wel aan betaalbare prijzen”, aldus Mike.

Mike zal met personeel werken, maar ook zijn gezin draait volop mee in de zaak. “Mijn zoon is ondertussen 18 jaar en hij werkt als student-zelfstandige. Hij studeert vastgoed, maar in het weekend werkt hij mee in de zaak. We leren onze kinderen graag hoe ze ondernemend door het leven kunnen gaan”, besluit Mike.