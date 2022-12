’t Was- en Drooghok opent de deuren aan Oostendsebaan in Gistel

Op zoek naar een wassalon? Gistel is een adresje rijker. In de Oostendsebaan 37 zwierden Dirk Mergaert (56) en zijn vrouw Katrien Dewulf (37) de deuren open van ‘’t Was- en Drooghok’.

Dirk groeide op in Gistel en woonde 35 jaar lang met Katrien, afkomstig uit Zedelgem, in de Oudenburgse deelgemeente Westkerke. “Achttien jaar geleden startten we in het centrum van Oudenburg met succes wassalon ‘’t Zeepbakje’. Een tijdje geleden viel ons oog op een pand in de Oostendsebaan, waar we zowel konden wonen als een wassalon openen”, wijst Dirk naar de locatie nabij de Kringwinkel, kapsalon BarBelle, slagerij Bon’Ap en werkkledijzaak Placora.

“Grote troef is de aanwezigheid van parking vlak voor onze deur. Met ons nieuwe wassalon richten we ons op West-Gistel en willen we mensen bereiken van onder meer Zevekote, Moere, Koekelare, Leffinge, Slijpe, Ichtegem en Eernegem.” De zaak is elke dag open van 7 tot 22 uur. “Er staan drie wasmachines voor ladingen was tot 8 kilogram en nog eens twee machines tot 16 kilo. Een wasbeurt kost respectievelijk 5 en 10 euro, wat ondanks de stijgende energiekosten democratisch is. Vier droogkasten maken het geheel compleet”, besluiten de ondernemers.

(TVA/foto PM)