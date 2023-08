‘t Vitamientje opent pop-up vanwege wegenwerken: “Dit is de keer te veel dus zochten we een oplossing”

Daphne Van Dorpe (33) en haar man Mattijs Goethals (33) baten al ruim dertien jaar groente- en fruitwinkel ‘t Vitamientje in de Schuiferkapelsesteenweg uit. “Een week voor ons gepland verlof kregen we een brief van stad Tielt in de bus met de mededeling dat het wegdek opnieuw wordt aangelegd”, zucht Daphne. “Deze keer zochten we naar een alternatieve oplossing.”

Daphne kan ze haast niet meer tellen, de keren dat ze de winkel noodgedwongen moesten sluiten door wegenwerken in hun straat of de omgeving daarvan.

“Vorig jaar legde de Watergroep nieuwe waterleidingen en waren we slechts langs één kant bereikbaar. Daarnaast werd de Wingensesteenweg heraangelegd waardoor we niet vlot bereikbaar waren. Enkele jaren terug kreeg het kruispunt aan het ziekenhuis een complete make-over en ook in de Stokerijstraat waren er al wegenwerken. Er lijkt maar geen eind aan te komen en deze keer hadden we het echt gehad”, vertelt Daphne.

Geen inkomen

Daphne en Marnix wilden niet opnieuw de deuren sluiten. “We zijn nog maar net in verlof geweest. Onze vaste en oudere klanten krijgen een briefje mee met de vakantieperiode, die mensen bereik je niet zomaar via Facebook of Instagram. Mochten we wat eerder op de hoogte gebracht zijn, hadden we onze vakantie daarnaar geschikt, maar daarvoor was het dus te laat”, gaat Daphne verder.

“Gesloten deuren betekent geen inkomen. En hoewel onze vaste klanten ons appreciëren en de weg terugvinden, is er toch altijd een risico dat je klanten verliest.”

Solidaire zelfstandigen

“Onze nabije buren en collega-zelfstandigen van Elektro Vandevoorde in de Wingensesteenweg zijn enkele maanden geleden gestopt met hun winkel en die staat nu leeg. We belden hen op, legden onze situatie voor en kregen een enthousiaste respons. We kunnen voor de duur van de werken hun winkelpand gebruiken en daar zijn we hen dankbaar voor. Solidariteit onder zelfstandigen is fijn, nodig en hartverwarmend.”

“De klanten kunnen van donderdag 24 augustus zondag 27 augustus bij ons terecht, en dat slechts 200 meter verderop. Hopelijk kunnen we op dinsdag 29 augustus opnieuw openen op ons vertrouwde adres. Weersomstandigheden kunnen altijd roet in het eten gooien, dat is nog koffiedik kijken. Ik sta nog niet te veel stil over de verhuis, ik ben al lang blij dat we niet voor de zoveelste keer moeten sluiten”, besluit Daphne.