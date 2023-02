’t Vers Varkentje verkoopt maaltijdboxen

Liesbet Ally van de hoeveslagerij ’t Vers Varkentje is vorige week gestart met de verkoop van maaltijdboxen. Het idee is een uitloper van de voedselboxen die ze aanbood tijdens de coronaperiode.

Liesbet kwam op het idee door een opmerking van een klant. Die vertelde dat haar kinderen geen hutsepot lusten. “Ik zei dat ik een lekker recept voor hutsepot kende die mijn kinderen wel graag lusten. Ik had kartonnen dozen over van tijdens de coronaperiode, verzamelde voor haar alle ingrediënten in een doos en bood die haar aan, samen met het recept.”

Het bleef niet bij deze ene doos. Verscheidene klanten zagen het gemak van alle ingrediënten samen in één doos te krijgen. En de trein was vertrokken.

“We zullen wel geen zeer groot gamma aanbieden”, zegt Liesbet. “En we werken zoveel mogelijk met seizoensgebonden groenten. Zo is er deze week een maaltijdbox met snijboontjes in de hoofdrol. Het is ook heel belangrijk dat het concept van onze maaltijdbox past in het verhaal van de korte keten – we zullen de box dus uitgebreid promoten tijdens De Week van de Korte Keten.”

De boxen kunnen gevuld worden vanaf twee personen.

’t Vers Varkentje, in de Hertsbergeveldstraat 5 in Hertsberge, is open op woensdag van 15 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. Meer info: www.tversvarkentje.be (GST)