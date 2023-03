’t Stockske in Wevelgem opnieuw open voor leegverkoop nadat corona serieuze stok in de wielen stak

Lange tijd was het onzeker dat ’t Stockske in de Toekomststraat in Wevelgem nog de deuren zou openen, covid stak een serieuze stok in de wielen van de geplande leegverkoop. Zaterdag is het dan toch zover, Hilde en Patrick staan terug achter de toonbank van hun doe-het-zelf zaak. En eindelijk kunnen ze weer genieten van een babbel met de klanten.

Het zou een schitterend einde geweest zijn, in 2021 zou ’t Stockske 50 jaar bestaan. Het ideale moment voor Hilde Duprez (60) en Patrick Casier (65) om hun zaak te sluiten. Helaas was daar corona en diende de geplande leegverkoop uitgesteld.

Long covid

Dat de doe-het-zelf zaak in de Toekomststraat nu pas terug opengaat, heeft alles te maken met het virus dat zowel Hilde, Patrick als hun zoon Joris te pakken kreeg. Allen kregen ze te maken met een ernstige covid aandoening. Patrick belandde zelfs op de afdeling spoed waar dokters ternauwernood de zuurstofopname weer op peil kregen.

“Wat volgde was een lange lijdensweg”, vertelt Patrick. “Ik had ernstige concentratiestoornissen. Begrijpend lezen was haast onmogelijk. Ik vulde zo graag een kruiswoordraadsel in, maar ook dat lukte me niet meer. Ik kon niet uitmaken of er nu een factuur, een creditnota of een brief voor mij lag. Het ging stilletjes aan beter, maar de long covid gaat niet meer weg. Ik mag niet over de grens gaan, en concentreren blijft moeilijk. Zeker als er te veel informatie op me afkomt.”

Toen we hen eind 2021 interviewden was het bijlange niet zeker dat de winkel nog ooit terug zou openen. Dat gebeurt nu dus wel, vanaf zaterdag 18 maart is er uitverkoop in ’t Stockske. “En daar kijk ik echt naar uit”, vervolgt Patrick. “Naar wat volk over de vloer, naar een babbel met de klanten. Ik hoef geen bestellingen meer te plaatsen of geen moeilijke boekhouding meer te doen, het wordt echt ‘quality time’. Ook mijn klanten kijken ernaar uit. Tijdens mijn ziekte heb ik telkens weer de sympathie van de mensen mogen ervaren die me vroegen wanneer ’t Stockske weer open gaat. ‘We zullen nog wel iets vinden dat we kunnen gebruiken’ zegden ze dan.”

Einde in schoonheid

In ’t Stockske kon je zo goed als alles vinden. In de rekken staan echter geen lijmen of siliconen meer, daarvan is de vervaldatum voorbij. Maar in de voorraad vijzen, verfmateriaal, sanitaire benodigdheden, poetsproducten of elektrisch materiaal kan je vast nog iets vinden. Aan de prijzen van 2020 met extra korting.

Zo kunnen Patrick en Hilde alsnog in schoonheid afsluiten. De zaak die werd opgericht door Patricks vader, en die ze samen in 1985 overnamen, is open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.