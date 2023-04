‘t Lodihof start met pop-up verkooppunt: “Werken vallen midden het aardbeienseizoen”

Tijdens de werken aan de Lodistraat, het gedeelte tussen het kruispunt met de Proostdijstraat en Oostkamp, zullen Ronny Scherrens en Martine Devooght van ’t Lodihof een pop-up verkooppunt inrichten op de parking van Electro Debruyne in de Lodistraat 9 in Hertsberge.

In het verkooppunt, dat uitgerust is met automaten, zullen de eigen geweekte aardappelen en aardbeien van ’t Lodihof te koop aangeboden worden. “We zullen hier ook kersen en frambozen verkopen”, weet Ronny te melden. Er zal enkel elektronisch betaald kunnen worden, geen cash geld zoals in de winkel bij de boerderij.

Minder passanten

Ronny en Martine hebben nochtans de bevestiging gekregen van het gemeentebestuur dat hun hoevewinkel altijd bereikbaar zal zijn.

“Maar we hebben heel wat passanten die langskomen om onze verse producten te kopen en dat valt voor de periode van de werken, die toch zeker drie maanden zullen duren, weg. Deze periode valt midden in ons aardbeienseizoen.”

“Producten blijven ook beschikbaar in de winkel, die bereikbaar zal blijven”

“We hopen dat deze mensen de weg zullen vinden naar het centrum van Herstberge waar onze nieuwe automaten staan. We zijn de familie Debruyne dan ook zeer dankbaar dat we op hun parking een verkooppunt mogen plaatsen. We blijven wel alle producten eveneens in de winkel bij onze boerderij in de Lodistraat 104 aanbieden”, aldus nog Ronny.

Het ’t Lodihof maakt deel uit van de korte keten in Oostkamp waar producten, in dit geval groenten en fruit, rechtstreeks bij de boer kunnen worden aangekocht.

(Geert Stubbe)

Meer info: lodihof@hotmail.com of 050 82 25 42.