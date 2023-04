’t Kringelhofbos serveert ijs van lokale producten: “Ijsjes met een hart voor mens, dier en natuur”

In de Steenstraat 71, ‘in de krul van Werken’, kan je binnenkort proeven van vers, zelfgemaakt ijs. In hun eigenhandig en ecologisch gebouwd atelier draaien Kris Backers en Inge Vercammen van Cremerie ‘t Kringelhofbos in Werken ijsjes met ingrediënten van bijna uitsluitend lokale producenten.

“Het was onze liefde voor de natuur die ons 4,5 jaar geleden in Werken bracht”, vertelt Inge Vercammen. “Mens, dier, natuur en milieu liggen ons nauw aan het hart.” De verbouwing van de hoeve eiste aanvankelijk tijd en aandacht op. Maar toen Inge haar mama – die zelf ijs verkocht – met pensioen ging en haar ijsmachines te koop kwamen, ontstond bij Inge het idee voor een eigen cremerie. “Ik dacht: Zo’n lekker ijs, dat zou toch zonde zijn als dat zou verdwijnen”, aldus Inge.

Kringel

De naam ‘t Kringelhofbos is een samentrekking van Kris en Inge en kringel is het kinderlijk woord voor cirkel wat dan weer een verwijzing is naar de bessen en het fruit uit het voedselbos die na verloop van tijd verwerkt zullen worden in de ijsjes. “Voor ons is het belangrijk om gezonde ijsjes aan te bieden, daardoor begonnen we drie jaar geleden met de aanleg van een voedselbos”, gaat Inge verder. “We willen naast het klassieke koemelkijs ook een lactose-, gluten- en suikervrije variant aanbieden. Net als een vegan variant. De melk komt rechtstreeks van de bioboerderij van Philip en Lien Sinnaeve De Bergh (Keiemse kazen) en de eieren van boerderij Wim Lammens uit Koekelare. Omdat ons voedselbos voorlopig nog te weinig opbrengt, zullen de bessen en het ander fruit uit het voedselbos De Woudezel van Diderik Clarebout in Woumen aangevoerd worden. Voor de bio-aardbeien werken we samen met Stephanie Devisscher van Bioboerderij Nieuw Vriesehof uit Handzame. Zo steunen we de lokale economie.”

Naast ijsjes kan je bij Inge en Kris ook genieten van koffie van Mokup Zarren, limonades van Lim-oh-nade Roeselare, lokale bieren van Brouwerij Den Buiten Kortemark, Brouwerij Toope Edewalle en Brouwerij Verstraete Diksmuide. ‘t Kringelhofbos hoopt te openen op maandag 1 mei, van woensdag tot en met zondag en op feestdagen (van 12.30 tot 18 uur). “Door onze ligging in agrarisch gebied kunnen we slechts vier keer 30 dagen openen, waardoor we vanaf 29 augustus jammer genoeg moeten sluiten. Maar dat betekent niet dat er geen ijstaarten of liters meer kunnen gekocht worden”, knipoogt Inge.