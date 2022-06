’t Breydelke is ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur

Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) gaf aan 57 West-Vlaamse winkeliers de titel van ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur. Die onderscheidingen werden al voor de vierde keer uitgereikt. Buurtwinkel ‘tBreydelkeinLois ambassadeur voorLo-Reninge, een eer die uitbaatster Nathalie Vanbelleghem in 2020 ook al eens te beurt viel.

Met de communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ onderstreept OC West de rol van de lokale winkelier in onze steden en gemeenten. “Winkelen bij de lokale handelaar biedt heel wat voordelen: snellere en betere service, persoonlijke contact, jobcreatie, investeren in de Belgische economie en de plaatselijke gemeenschap”, zegt Liederik Cordonni, coördinator detailhandel OC West. “Dit voorjaar konden lokale handelaars zich aanmelden om het uithangbord van deze campagne te worden. Een 300-tal winkeliers diende hun kandidatuur in en voerde de afgelopen weken promotie om hun klanten te overtuigen op hen te stemmen. Meer dan 30.000 mensen brachten hun stem uit. Uiteindelijk werden 57 ‘Ik koop lokaal’-ambassadeurs tijdens de finale op 2 juni gehuldigd in het Huis van de Voeding in Roeselare.”

Buurtwinkel ‘t Breydelke in de Breydelstraat in Lo sleepte net als in 2020 de titel van ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van Lo-Reninge in de wacht. “Ik ben vereerd dat ik opnieuw ben uitgeroepen tot ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur”, zegt uitbaatster Nathalie Vanbelleghem. “In ‘t Breydelke kan je terecht voor verse producten en een ruime selectie streekgebonden specialiteiten zoals koekjes, streekbieren, aperitieven, groenten, fruit en kazen. Het samenstellen van mooie geschenkmanden is onze specialiteit. Wij verzorgen ook kaasplanken, tapasplanken en -schotels en recepties met streekgebonden producten. Genieten van de vele troeven vanLo-Reninge en de Westhoek is ons motto. ‘t Breydelke is dus veel meer dan een buurtwinkel.” (KVCL)