’t Alveringems Baguetje is weer open: “Het was altijd mijn droom om zelfstandig te zijn”

Sinds 6 januari is er opnieuw leven in de voormalige broodjeszaak langs de N8. Zaakvoerster Vanessa Loose (41) droomde ervan om zelfstandige te worden.

De nieuwe uitbaatster van ‘t Alveringems Baguetje woont samen met haar man en vier zonen in Veurne. Ze werkte tien jaar bij een warme bakker in Koksijde en leidde het voorbije jaar de koude bakkerij van Jumbo in Veurne. Maar Vanessa verlangde naar een nieuwe uitdaging. “Het was altijd mijn droom om zelfstandig te zijn”, vertelt Vanessa. “En ondertussen heb ik al heel wat werkervaring opgedaan. ‘t Alveringems Baguetje stond te koop en via vrienden vernamen we dat huren ook mogelijk was. Ik contacteerde Shirline, we hebben ter plekke een goed gesprek gehad en kwamen tot een overeenkomst. Vrijdag 5 januari was mijn eerste dag, maar al van half november ben ik met de voorbereidingen bezig. De zaak was instapklaar, maar er komt veel bij kijken: administratie, leveranciers zoeken… Ik ben nu twee weken bezig en ik mag niet klagen met hoe de zaken lopen! Iedereen is blij dat de zaak opnieuw open is. Een voordeel is zonder twijfel de goede ligging naast de N8. Ik kies er bewust voor om de hele dag open te zijn: tijdens de week is dat doorlopend van 6.30 tot 17 uur en ook in het weekend ben ik er van 7 tot 14 uur. Op woensdag en donderdag is de zaak gesloten.”

Uitgebreid aanbod

Vanessa heeft een uitgebreid assortiment in de aanbieding. “Ik heb een uitgebreid gamma aan brood”, zegt ze. “Brood, koffiekoeken, pistolets, belegde broodjes en panini’s. Verder vind je hier ook beleg, bereide gerechten, taart, soep en frisdranken. Het brood wordt aangeleverd, maar koffiekoeken en pistolets bak ik zelf. Ook de panini’s, spaghetti, macaroni, koude schotels en pizza’s maak ik zelf. Ik zorg ook met plezier voor ontbijt- en broodmanden. De verbruikersruimte is een extra troef. Wie een grote bestelling wil plaatsen, doet dat bij voorkeur voor 20 uur. Ik sta met veel plezier in de zaak. Dit is helemaal mijn ding”, glimlacht Vanessa.