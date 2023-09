Sylvie Mervillie opent Dog Paw in de Stationsstraat

In de Stationsstraat, tussen wijnbar l’Opéro en bakkerij Vlaeminck, heeft Sylvie Mervillie (27) een hondentrimsalon geopend. Bij Dog Paw kunnen zowel grote als kleine honden terecht, net als poezen. Sylvie heeft ook een aanbod aan natuurlijke hondenvoeding.

Sylvie Mervillie (27) is afkomstig van Knokke-Heist, waar haar ouders bakkerij Michel runnen. Het was ooit Sylvie’s droom om in de voetsporen van haar vader te treden, maar een zware allergie aan bakkersbloem noopte haar om een andere richting uit te gaan. Uiteindelijk volgde Sylvie de koksschool in Spermalie, werkte ze na haar studies in de horeca en nog wat later in de landbouw. Vandaag woont Sylvie met haar vriend in Oostkamp en werkt ze in de voormiddag bij Stal Prinsenhof in Bredene. In de namiddag houdt ze Dog Paw open.

“Ik ben eigenlijk heel toevallig in dit verhaal gerold”, begint Sylvie. “Zelf ben ik thuis opgegroeid met een chihuahua, maar ik heb altijd gedroomd van een Sint-Bernard. Toen mijn vriend en ik samen gingen wonen, zag hij het toch niet echt zitten om meteen zo’n grote hond in huis te halen. Dus beslisten we om een bordercollie te nemen. Vier jaar geleden ging ik een nest bezoeken bij een dierenarts in Maldegem en daar kwam ik Sol en Luna tegen: de zusjes konden als puppy al niet zonder elkaar. Luna heeft een ontwikkelingsachterstand en werd door haar mama verstoten. Ze leunde op Sol, dat was toen al zó duidelijk. Ik was meteen verliefd op beide hondjes. Ik kreeg het niet over mijn hart om Luna achter te laten en zo zijn beide zusjes bij ons komen wonen. Het was de beste beslissing, want vandaag zijn Sol en Luna de beste vriendinnen. Luna leunt nog steeds op Sol, maar ook omgekeerd: als Luna er even niet is, zit Sol aan de poort op haar te wachten.”

Honden én katten

Sylvie hechtte er belang aan om haar hondjes de best mogelijke voeding te geven. “Dus begon ik hen biologische en natuurlijke voeding te geven. Zo is Dog Paw ontstaan. Na corona las ik overal verhalen van mensen die hun hond wilden weg doen omdat ze er geen tijd meer voor hadden. Dat brak mijn hart, dus ben ik met een hondenuitlaatservice gestart. Die heb ik ondertussen overgelaten aan een collega, zodat ik mij volledig kan toespitsen op het hondentrimsalon, waarvoor ik een opleiding tot hondentrimmer volgde. Omdat het thuis in Oostkamp moeilijk lukte er lopen niet alleen twee honden, maar ook nog vijf katten rond zocht ik een pand. Hier in Loppem heb ik Dog Paw helemaal kunnen inrichten zoals ik het wou. Alle honden klein én groot en katten zijn hier welkom.”

Dog Paw is elke namiddag open, behalve op zon- en feestdagen.

www.dogpaw.be