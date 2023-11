Sylvie (45) stopt met HR-bedrijf en maakt voortaan tapijten van schapenvacht: “Het is kunst, net als een schilderij aan de muur”

De 45-jarige Sylvie Cleenwerck uit Emelgem verkocht begin deze maand haar zaak ‘HR Concept’. Na 25 jaar in de human resources begint ze aan een gloednieuw avontuur. Voortaan maakt ze unieke tapijten uit schapenvacht. “Ik wil gezelligheid creëren bij de mensen thuis, daar haal ik enorm veel voldoening uit”, vertelt ze.

Na 25 jaar mensen te begeleiden in hun zoektocht naar de ideale job of een nieuwe uitdaging vond Sylvie Cleenwerck dat het tijd was om dat zelf eens te doen. “Mijn vorig werk is enorm veranderd door de coronacrisis”, vertelt ze. “Vroeger kwamen de sollicitanten naar mijn kantoor, nu gebeuren zo’n gesprekken vaak online. Het persoonlijke contact viel weg. Ik vond dat ik zo mijn werk niet kon doen. Je kan mensen niet leren kennen via een videogesprek.”

“Ik deed het nochtans met hart en ziel, maar de voldoening in mijn job geraakte ik kwijt”, vertelt ze. Sylvie is al langer geïnteresseerd in vormgeving en interieur en ging thuis vaak creatief aan de slag. “In onze nieuwe woning ontbrak er nog een tapijt. Op sociale media zag ik voorbeelden van tapijten gemaakt van schapenvachten. Die had ik toevallig liggen om ’s winters over onze stoelen te leggen. Toen kwam ik op het idee om ze aan elkaar te naaien tot een tapijt.”

Klein hartje

Familie en vrienden reageerden erg positief op het resultaat. “Bovendien had ik mij enorm geamuseerd tijdens het maken van dat tapijt”, zegt Sylvie. “Met steun van mijn naasten besloot ik om mijn bedrijf stop te zetten en een nieuw avontuur te starten. Met een klein hartje, maar ook met veel goesting maak ik nu zelf tapijten uit schapenvachten.”

Sylvie doet alles zelf: de vachten kiezen, de kleuren, de kwaliteit van de vachten en de composities. Dan verknipt ze de vachten en naait ze die met de hand aan elkaar tot een tapijt. “Ik wil gezelligheid creëren bij de mensen thuis, daar haal ik enorm veel voldoening uit. Bovendien is zo’n tapijt op de grond eigenlijk een soort kunstwerk, net als een schilderij aan de muur.”

100 procent natuurlijk

Ook de keuze voor haar leverancier maakte ze bewust. “Ik werk samen met een bedrijf dat schapenvachten plantaardig looit. Er komen dus zo weinig mogelijk chemische producten aan te pas. Bovendien zijn het vachten van schapen uit de voedingsindustrie, die anders op het stort terechtkomen. Ik zou niet willen werken met vachten van dieren die puur daarvoor geslacht worden, op deze manier geef ik het product een tweede leven. Ik kies enkel Europese vachten en er komen geen kleuring of andere stoffen aan te pas.”

De naam Moutonmouton verwijst naar het Franse woord voor schaap. Sylvies atelier bevindt zich in Emelgem, maar het openingsweekend vindt plaats in Oostnieuwkerke. “Iedereen is komende zaterdag en zondag welkom in Hoeve Crisantemi,- in de Diksmuidesteenweg 14 in Oostnieuwkerke. Van 14 tot 17 uur stel ik er mijn tapijten voor.”