Suzanne opent beautysalon Charlie’s Angel

Suzanne Wastyn runt beautysalon Charlie’s Angel. “Charlie is de naam van mijn hondje, een kruising tussen een keeshond en een chihuahua”, zegt Suzanne, die manicure, kunstnagels en pedicure aanbiedt in haar salon.

Suzanne Wastyn (22) volgde een kappersopleiding aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt. “Toen bleek ik allergisch te zijn aan allerlei producten die kappers gebruiken. Het was voor mij onmogelijk om met een eigen kapperspraktijk te beginnen. Ik heb dan zes maanden in het Kruidvat Kortrijk gewerkt en daarna twee jaar bij Hanabe in Izegem, een speciaalzaak in hair, nails en beauty. Die laatste twee jaar volgde ik ondertussen acht opleidingen nagelstyliste in Sluis in Nederland, waar ik de nieuwe technieken en producten leerde kennen en workshops volgde. Ik was toen ook al in bijberoep begonnen als nagelstyliste. Nu werk ik volledig zelfstandig, maar ik steek op dinsdag en vrijdag wel nog een handje toe in een schoonheidssalon in Heule.”

Opa Jacques

Suzanne heeft het creatieve misschien wel mee van haar opa Jacques. “Ik ga op woensdagmiddag nog altijd bij hem tekenen en dan tekent hij met me mee. Opa heeft tekentalent. Ik leer van hem en hij is ook mijn grootste supporter. Het is hard knokken om een zaak op te starten in de druk bezette wereld van de schoonheidssalons. Maar ik heb veel jonge vriendinnen en kennissen die houden van kunstnagels en ondertussen klanten zijn.”

Suzanne focust zich in haar beautysalon op kunstnagels, manicure en pedicure. “Kunstnagels zijn in. Heel wat van mijn klanten weten welke kunstnagels ze willen omdat ze ergens voorbeelden zagen op sociale media. Ik kopieer die voorbeelden niet letterlijk, maar geef er mijn eigen draai aan. Ik geef ook nog privé- opleidingen kunstnagels voor vrouwen die dat zelf willen leren.” (IB)

Wie een afspraak wil maken kan Suzanne van Charlie’s Angel contacteren op 0479 53 35 16, via Instagram @charlie’s. angelx en via Facebook.