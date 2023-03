Suzan Bruyneel zweert in ‘De Eenvoud’ bij vers en gezond

Het handelsdistrict Langestraat-Hoogstraat, ook wel LaHo genoemd, blijft in beweging. Met De Eenvoud, uitgebaat door Suzan Bruyneel (35), opent er in het pand Hoogstraat 29, alweer een nieuwe zaak.

Suzan Bruyneel baatte eerder zes jaar samen met en in opvolging van haar moeder de natuurvoedingswinkel ’t Pastinaakje in Sint-Andries uit.

Geen brood

De nieuwe zaak De Eenvoud is voor een groot stuk op dezelfde leest geschoeid. “Het was altijd al mijn droom om met een eigen project te beginnen”, zegt Suzan. “Liefhebbers van versbereide en gezonde producten zoals taart, koekjes, granola, veggie spreads, quiches, soep en heel veel meer zijn bij De Eenvoud aan het juiste adres. Daarnaast is er ook een uitgebreid gamma aan droogwaren zoals koffie, thee, pindakaas en aan drankjes. Ook de samenwerking met kaasmakerij Het Hinkelspel loopt verder. Enkel brood zullen we in de nieuwe zaak niet meer verkopen aangezien het pand er zich niet toe leent.”

Het was per toeval dat Suzan op het pand in de Hoogstraat botste, waar voorheen de tweedehandswinkel Madam Mim gevestigd was. “De locatie is voor mij ideaal: niet enorm druk zoals in de hoofdwinkelstraten maar toch met voldoende passage. Ik hoop natuurlijk ook mijn klanten uit ’t Pastinaakje terug te zien in de nieuwe zaak”, besluit Suzan.

De Eenvoud is open op maandag van 12.30 uur tot 17 uur en van dinsdag tot vrijdag van 9.30 uur tot 17 uur. (PDV)

Info: www.facebook.com/Eenvoud29