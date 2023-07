Superette Capellehof in Rollegem-Kapelle verhuist naar ’t Capellehof

Superette Capellehof, de buurtwinkel van Mariënstede in Rollegem-Kapelle, sluit bij de start van de zomervakantie voor even de deuren. De komende anderhalve maand staan serieuze verhuizingswerken gepland. De mensen met een beperking heropenen op dinsdag 15 augustus hun winkel iets verderop in ‘t Capellehof.

Nadat Mariënstede, de Dadizeelse voorziening voor mensen met een beperking, zelf al een buurtwinkel had in eigen gemeente, opende een enthousiaste groep cliënten eind 2019 in het centrum van Rollegem-Kapelle de deuren van Superette Capellehof. “Inmiddels bestaat de winkel 3,5 jaar en we zijn echt wel tevreden over dit project. Terwijl in Dadizele nog heel wat toeristen in de winkel over de vloer komen is het vooral de lokale bevolking van Rollegem-Kapelle die in ons winkeltje om producten komt”, aldus Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede. Zeven mensen met een beperking, een begeleider en één vrijwilliger leiden er telkens alles in goede banen.

Open op 15 augustus

Op vrijdag 30 juni is Superette Capellehof een laatste keer open op de huidige locatie. De uitbaters kijken uit naar het ogenblik dat ze hun nieuwe winkel mogen voorstellen aan het grote publiek. De naamskeuze van de winkel gaf nu al aan waar de toekomst ligt. “Bedoeling is om in juli alles te verhuizen naar het vlakbij gelegen ‘t Capellehof. Daar wordt een oude hoevestal omgetoverd tot een mooie winkel met veel meer comfort voor onze cliënten”, aldus Detavernier. Het project ‘t Capellehof wordt op dinsdag 15 augustus officieel ingehuldigd. “Bedoeling is dat we ‘s middags onmiddellijk ons winkeltje openen zodat de talrijke aanwezigen een voorproevertje krijgen van wat er hier allemaal te vinden is.”

Landbouwers

Bij Superette Capellehof wil men graag het aanbod aan producten uitbreiden. “We willen nog mooiere producten verkopen. Het is dan ook de bedoeling dat we voort samenwerken met landbouwers in de streek en ook onze eigen producten er extra in de kijker zetten. De nieuwe winkel zal meer aanleunen bij de huidige winkel op het domein Mariënstede in Dadizele.” Naast Mariënstede neemt ook ‘t Ferm, de plaatselijke organisatie die zich tevens inzet voor mensen met een beperking, haar intrek op ‘t Capellehof. “Ook hun producten bieden we natuurlijk heel graag te koop aan.”

Afwerkingsfase

Ondertussen is men op de site van ‘t Capellehof volop bezig met de afwerking. “Momenteel is men kasseien op de binnenkoer aan het leggen. Er moet nog geschilderd worden en ook de verlichting hangt er voorlopig nog niet. Ook de lift in het gebouw moet nog geïnstalleerd worden. We zitten goed op schema”, aldus schepen van Patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD). De voorlopige oplevering staat gepland op vrijdag 11 augustus. “Daarna is er nog een volledige opkuis.”