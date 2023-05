Suntronics uit Ledegem bekroond tot Trends Gazelle

Suntronics Solar heeft de titel van Trends Gazelle 2023 in de categorie van de middelgrote ondernemingen gewonnen. Het bedrijf met hoofdkwartier in Ledegem verzamelt alle expertise en technologie onder één dak: zonnepanelen, warmtepompen, airco, snellaadpalen en traditionele verwarming. De andere twee West-Vlaamse laureaten – Raida Cool Electro Cycles en Brustor – konden hun nominatie niet verzilveren.

Suntronics werd in 2007 door Hans Verbeke en Louis Vansteenkiste opgericht in Sint-Eloois-Winkel, deelgemeente van Ledegem. Wat begon als een kleine installatiebedrijf van zonnepanelen groeide al snel uit tot een onderneming die op elk vlak energieoplossingen kan aanbieden. Naast zonnepanelen specialiseerden ze zich in warmtepompen, traditionele verwarmingssystemen, airco en laadpalen voor elektrische wagens. Suntronics Solar werd verkozen als Trends Gazellen Ambassadeur bij de West-Vlaamse middelgrote ondernemingen, en kon uiteindelijk ook de overwinning in de wacht slepen.

Totaalaanbod

Intussen heeft het bedrijf al meer dan 25.000 installaties van zonnepanelen op de teller staan. De markt van zonnepanelen durft echter nogal te fluctueren en om meer stabiliteit voor de organisatie in te bouwen, breidde Suntronics Solar zijn aanbod uit. “Vandaag kunnen we onze klanten een totaaloplossing in groene-energiesystemen aanbieden”, zegt commercieel directeur Pieter Seynaeve. “Enkel voor thuisbatterijen blijven we nog even aan de zijlijn staan. We wachten af tot de technologie echt marktrijp is en richten ons nu vooral op thermische batterijen. Met een terugverdientijd van drie tot vier jaar zijn die een stuk rendabeler.”

Grootse toekomstplannen zijn niet aan de orde bij de nuchtere West-Vlamingen. “We willen in de eerste plaats bestendigen wat we hebben”, klinkt Pieter Seynaeve bescheiden. “Onze focus ligt vooral op de lange termijn. We hebben een tiental vertegenwoordigers in dienst die dagelijks samen meer dan 100 aanvragen verwerken. Ze doen veel meer dan louter zonnepanelen verkopen. Ze proberen de klanten vooruit te helpen door het correcte advies te geven. Voor ons is dat de beste garantie voor onze toekomst.”

Het was de 22e keer dat de Trends Gazellen werden verkozen. Bij de kleine ondernemingen ging Belgium Peak Beer met de titel naar huis, bij de grote bedrijven was het Collibra. (Phebe Somers/Trends)