Sundo lanceert nieuwe zonnecrème dispenser voor speelplaatsen, bouwplaatsen en bedrijven

Het Kortrijkse bedrijf Sundo, bekend om zijn innovatieve zonnecrème dispensers met gratis zonnecrème, introduceert vandaag de Solido, een nieuwe dispenser gericht op scholen, sportclubs, bouwplaatsen, bedrijven en winkels. De lancering is niet toevallig op 14 februari. Speciaal voor Valentijn worden klanten en partners vandaag verrast met chocolade en liefdesbrieven.

De Solido is ontworpen om kinderen, werknemers of klanten automatisch en efficiënt te voorzien van zonnecrème. Met een gebruiksvriendelijk ontwerp en robuuste constructie is de Solido ideaal voor intensief gebruik in diverse omgevingen. “Met de introductie van Solido bieden we een budgetvriendelijke optie aan voor scholen en bedrijven. Ze wordt ook gebruikt voor in-store sampling voor diverse zonnecrèmemerken”, zegt co-founder Jacob Leysen.

Met de lancering van de Solido zet Sundo een nieuwe stap in zijn missie om huidkankerpreventie toegankelijker te maken voor iedereen. Ze hopen een nieuw marktsegment aan te spreken met hun Solido dispensers, een budgetvriendelijke variant van hun publieke slimme dispensers.

“Buitenwerkers zoals bouwvakkers worden dagelijks blootgesteld aan schadelijke uv-straling. Studies tonen aan dat langdurige blootstelling aan de zon zonder bescherming het risico op huidkanker aanzienlijk verhoogt, met name bij mensen die vele uren per dag buiten werken. In Nederland zijn werkgevers in de bouwsector sinds 2021 verplicht om op de bouwplaats zonnebrandcrème beschikbaar te stellen voor hun medewerkers”, legt Jacob uit.

“Ook kinderen op de speelplaats lopen een verhoogd risico. Hun huid is dunner en gevoeliger. Scholen en sportclubs spelen een cruciale rol in zonbescherming, maar in de praktijk blijkt het insmeerbeleid vaak moeilijk implementeerbaar.”

Met de Solido wil Sundo zonnebescherming toegankelijker maken voor deze kwetsbare groepen. “Voorheen was een publieke slimme dispenser vaak een te dure optie, maar met de budgetvriendelijke Solido kunnen scholen, sportclubs en bedrijven nu ook hun leerlingen, klanten en medewerkers op een laagdrempelige manier beschermen.”

Sterke groei

Hun publieke dispensers kan je al enkele zomers terugvinden op diverse locaties in België, Nederland, Luxenburg en Italië. Op de dijk, aan beach bars, zwembaden of op evenementen zoals Tomorrowland, Rock Werchter en Pukkelpop.

Sinds de oprichting in 2021 heeft Sundo een sterke groei doorgemaakt. Het bedrijf, gevestigd in Kortrijk, is ondertussen actief in zes landen en heeft afgelopen zomer meer dan 750 slimme dispensers geplaatst, waaronder in samenwerking met de Italiaanse supermarktketen Esselunga, Belgische verzekeraar AG Insurance en diverse zonnecrèmemerken zoals RAY, NIVEA, Louis Widmer en La Roche-Posay.