Summa opent Experience Center in Gistel

Het bedrijf Summa bestaat vijftig jaar en viert die gebeurtenis met de opening van een Experience Center in de Rochesterlaan, naast de hoofdzetel.

Summa produceert hoogwaardige vinyl- en contoursnijders, afwerkingsflatbeds en lasersnijders. De oplossingen zijn gericht op de druk-, bewegwijzerings-, display-, textiel- en verpakkingsindustrie. Het wereldwijde hoofdkantoor van Summa bevindt zich in de Gistelse Rochesterlaan met divisies in Boston in de Verenigde Staten en het Britse Nottingham. Het verhaal van Summa begon met de assemblage van opnameapparatuur om optische precisielenzen te produceren. Later kwamen daar pen- en snijplotters bij.

Duurzame oplossingen

“We zijn blij, trots en dankbaar voor de vele successen die Summa in het vijftigjarig bestaan heeft behaald”, zegt CEO Geert Pierloot. “Aan de ene kant schrijven we het succes toe aan de innovatieve en duurzame oplossingen die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Aan de andere kant is er het harde werk, de kennis en de inzet van onze medewerkers die Summa hebben gemaakt tot het bedrijf dat het vandaag is.”

In het nieuwe Experience Center wil Summa het aanbod aan snijoplossingen demonstreren met steeds meer aandacht voor automatisering.