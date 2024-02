Succesvolle eindejaarsactie van Unizo krijgt vervolg

Unizo Lo-Reninge kan terugblikken op een geslaagde eindejaarsactie. Het pakte uit met een nieuw concept en dat sloeg duidelijk aan.

Bij de 31 deelnemende handelaars konden de klanten stempels verzamelen op een spaarkaart. Elke volle spaarkaart met acht stempels van minstens drie verschillende handelszaken kon meedingen naar een prijs.

“We trokken uit alle spaarkaarten vijf waardebonnen van 100 euro en vijftien van 50 euro, goed voor samen 1.250 euro”, zegt Lindsy Swartelé, voorzitter van Unizo Lo-Reninge. “Iedere handelaar voegde daar nog zijn eigen cadeau aan toe. We kunnen terugblikken op een succesvolle eersteeditie. Alles werd ook heel mooi uitgewerkt door Lisa van Studio West in Lo.”

Verbondenheid

Unizo Lo-Reninge wilde tijdens de eindejaarsactie de nadruk leggen op verbondenheid tussen de handelaars. “Samen sterk in Lo-Reninge, #tope!”, zegt Cindy Swartelé. “Vandaar dat er minstens drie verschillende stempels op een kaart moesten staan om te kunnen winnen. Door met stempels te werken, werd onze ecologische voetafdruk ook klein gehouden, moest de handelaar geen stickers tellen en de winnaar geen stickers plakken, of verliezen. Kortom, gemakkelijk voor iedereen. Uiteraard is het de eersteeditie altijd wat zoeken en uitkijken waar het beter kan. Maar we kijken er al naar uit om in december opnieuw een eindejaarsactie op het getouw te zetten.”

“Unizo Lo-Reninge bedankt van harte alle handelaars om mee te doen, het was een succes”, besluit Lindsy Swartelé. “Ook het gemeentebestuur willen we bedanken voor de inbreng.”

Mieke Vandenheers, Heidi Capoen, Liliane Persyn, Gerard Jooren en Geert Vanbecelaere wonnen een bon van 100 euro. De bonnen van 50 euro gingen naar Anne Decroos, Frank Spillier, Gerard Jooren, Godelieve Pauwels, Nadine Blanckaert, Katrien Moerman, Willy Capoen, Leen Simoen, Eric Vanhoucke, Christiane Verstraete, Johan Dequeker, Ingrid De Pauw, Eddy Decleyre, Wim Deruytter en Marianne Deboutte. (KVCL)