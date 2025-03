Succesvol netwerkmoment voor ondernemers

Verschillende economische actoren organiseerden samen een netwerkmoment voor lokale handelaars. Met succes: meer dan 280 personen schreven zich in.

Het evenement vond plaats in Vrijetijdscentrum Zomerloos en trok een groot aantal ondernemers uit de regio. De avond begon met presentator en komiek Kamal Kharmach, die het publiek wist te vermaken met zijn show ‘Economedy’. Na de voorstelling kregen de handelaars de gelegenheid om in een informele setting te netwerken, ideeën uit te wisselen en mogelijke nieuwe samenwerkingen te verkennen.

“Het was inspirerend om te zien hoe onze lokale ondernemers elkaar wisten te vinden”, zegt schepen Philip Struelens (Team Burgemeester). “Dit soort evenementen zorgt voor een hechtere band tussen de handelaars en stimuleert de lokale economie door het bevorderen van samenwerking en innovatie.”

Vier partners werkten samen het netwerkmoment uit: Stad Gistel, Unizo Gistel, de Handelaarsbond en de Economische Raad. “We zijn bijzonder tevreden over dit eerste netwerkmoment”, reageert Dirk Braet van Unizo en voorzitter van de lokale economische adviesraad. “We klokten af op 284 aanwezigen, da’s een pak volk. Belangrijk om weten is dat je moest inschrijven via een ondernemingsnummer.”

Nieuwe schwung

“De reden van dit succes? Wel, er zit een nieuwe schwung in de lokale Unizo-afdeling en ook de plaatselijke handelaarsbond kreeg een extra dynamiek met een nieuw bestuur. Het was een geslaagde samenwerking tussen de vier economische partners van de stad, niemand heeft in hokjes zitten denken of werken. Schepen Struelens gaf al aan dit initiatief jaarlijks te willen herhalen en dat stemt ons positief.” (TVA)

Voor meer informatie over toekomstige evenementen of vragen, kunnen ondernemers contact opnemen via economie@gistel.be.