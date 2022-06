Studio Smaak nieuwe ambassadeur ‘Ik koop lokaal’

Goran Vanneste heeft de deuren van zijn Studio Smaak-winkel nog maar net geopend en hij kon al een eerste prijs binnenhalen. De delicatessenwinkel op de markt in Oedelem is de nieuwe ambassadeur voor de campagne ‘Ik koop lokaal’ in Oedelem.

De campagne Ik koop lokaal liep in alle gemeenten van onze provincie en bekroonde in elke gemeente of stad een handelaar die lokaal handelen hoog in het vaandel draagt. Daarbij kwam Studio Smaak in Beernem nu als winnaar uit de bus. “Wellicht heb ik daarbij kunnen scoren met mijn concept. Vooral mijn motto van lokaal kopen, viel blijkbaar in de smaak”, legt zaakvoerder Goran Vanneste uit. “Ik vind het zelf heel belangrijk om lokaal samen te werken en onze terroirproducten in de kijker te zetten. Ik kreeg bij mijn opening veel steun van omliggende handelaars en wil dat ook bij anderen doen.”

Vanneste ontving ook het logo 100% West-Vlaams, waarbij je als handelaar minstens tien erkende West-Vlaamse producten moet verkopen. “Ik heb veel meer producten uit onze provincie, maar niet elke producent is erkend.” In de etalage bij Studio Smaak kan je onder meer chips vinden van producent Watson. “Zij maken eigenlijk frieten, maar wisten niet wat ze konden doen met hun kleinere aardappelen. De producent uit Staden vond het creatieve idee om daar chips van te maken. Binnenkort zal de producent van Brugse Zot ook opnieuw kaas van het bier maken. Dat wordt speciaal voor mij geproduceerd, want dat ligt niet standaard in de rekken.”

Chauvinistisch

“Ik ben op vlak van producten een beetje chauvinistisch. Waarom zouden we het verder weg zoeken, als we ook dichtbij prachtige producten hebben?” Naast zijn winkel organiseert de zaakvoerder ook kaasproeverijen voor organisaties en bedrijven. Onlangs mocht hij zijn producten in de kijker zetten bij Food for Generations, een grote organisatie waarbij mensen uit Italië en Spanje komen proeven van lokale Belgische producten.

“Zij hebben grote namen in de kaasproducten, maar ik wil hen onze lokale toppers leren kennen. Zo konden ze onder meer de heerlijke Aurelie van Kaasmakerij Karditsel, het Keiems Bloempje van het Dishof, Pas de Rouge van het Het Hinkelspel , Tripel Karmelietkaas van de De Vierhoekhoeve en Achelse Blauwe van Catharinadal proeven”, aldus Goran.

(AVH)