Studio Faraci uit Roeselare ontvangt Handmade in Belgium-label

Studio Faraci, een toonaangevende start-up gevestigd in de Stationsdreef in Roeselare, heeft een Handmade in Belgium-label ontvangen uit handen van de regiomanager van Unizo West-Vlaanderen Anton Vanoverbeke.

Met een diepgewortelde toewijding aan unieke, ambachtelijk vervaardigde rugzakken en handtassen heeft Studio Faraci de harten van klanten veroverd met zijn hippe collecties, die een perfecte combinatie bieden van modern design en traditioneel handwerk.

Kroon op het werk

“We zijn vereerd en opgetogen om dit prestigieuze Unizo-label te mogen ontvangen”, aldus Stefano Faraci, de bezielde zaakvoerder van Studio Faraci. “Onze passie voor creativiteit en ons streven naar ambachtelijke perfectie hebben ons gebracht tot waar we vandaag zijn, en deze erkenning is een kroon op het werk.”

Stefano Faraci kijkt met trots en enthousiasme naar de toekomst, met het voornemen om blijvend te inspireren met hun creativiteit, authentieke ambacht en unieke benadering van kledingontwerp. Het label is niet alleen een beloning voor het verleden, maar ook een stimulans voor een veelbelovende toekomst.