Studiebureau SBE opent satellietkantoor in Oostkamp om meer talentvolle ingenieurs aan te trekken

Studiebureau SBE, met z’n 35 jaar een ervaren ingenieursbureau op het gebied van bouwkundig en technisch advies, kondigt met trots de opening aan van een nieuw satellietkantoor in Oostkamp. Met deze uitbreiding wil Studiebureau SBE niet alleen de regionale aanwezigheid vergroten, maar ook gekwalificeerde ingenieursprofielen aantrekken.

Met de uitbreiding naar Oostkamp bevestigt Studiebureau SBE ook zijn voortdurende inzet om hun diensten dichterbij te brengen en op deze manier hun projecten efficiënter te beheren en uit te voeren. Het openen van dit nieuwe kantoor stelt ons in staat om beter in te spelen op de specifieke behoeften en vereisten van projecten in deze regio.

Ondersteuning

“We zijn verheugd om onze activiteiten uit te breiden naar Brugge-Oostkamp”, aldus Koen Thomas, co-CEO van Studiebureau SBE. “Dit nieuw satellietkantoor weerspiegelt onze toewijding om projectgericht te werken en onze collega’s in de verschillende projectteams te voorzien van de best mogelijke ondersteuning in het bieden van bouwkundige en technische oplossingen.”

Het team van Studiebureau SBE kijkt ernaar uit om na het bouwverlof te starten met de werkzaamheden in de nieuwe hub. Door middel van deze extra vestiging wil Studiebureau SBE een lokale aanwezigheid creëren en een brug slaan tussen de bedrijfscultuur en talenten in de Westhoek. Dit stelt het bedrijf in staat om directe en nauwe relaties op te bouwen met zowel ervaren professionals als veelbelovende nieuwkomers in de sector.

“We geloven dat de toekomst van ons bedrijf afhankelijk is van de getalenteerde mensen die we kunnen aantrekken”, zegt Jan Thomas, co-CEO van Studiebureau SBE. “Met de opening van ons extra kantoor in Oostkamp willen we een aantrekkelijke werkgever worden voor ingenieurs en andere professionals in de regio. We willen hen de mogelijkheid bieden om te werken aan uitdagende projecten, zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de groei van ons bedrijf.”