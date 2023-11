Student-ondernemer Marie verkoopt tweedehands merkkledij in BUDA11: “Mijn hobby werd plots een winkel”

Sinds augustus vind je in de Budastraat 11 – heel toepasselijk – ‘BUDA11 Art & Clothes’. Kortrijkzane Marie Vanhaverbeke (20), tweedejaarsstudent marketing- en communicatiesupport aan VIVES, verkoopt in de luxe tweedehandsshop enkel merkkleding in topstaat. “Mijn hobby is een winkel geworden.”

BUDA11 is dé bestemming voor unieke vondsten en kwaliteitskleding. Marie biedt tweedehands hoogwaardige vintage items, variërend van kleding tot kunst. “Onze gezellige winkel – waar alles wat je ziet, tot de stoel waarop je zit, te koop is – staat open voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzamere levensstijl. Je vindt hier merken zoals Burberry, Ralph Lauren, Adidas, 7 For All Mankind, Nike, Longchamp en een ruim aanbod aan Levi’s jeansbroeken, waaronder de Levi’s Original 501 met de vintage labels nog intact. Mijn handtassen van Louis Vuitton en Gucci zijn in topstaat en kan je hier voor een vierde van de oorspronkelijk prijs op de kop tikken.”

Marie haalt haar aanbod in Nederlandse groothandels. Zij verzamelen in textielcontainers tweedehandskledij die ze vervolgens sorteren en herverdelen in een grote hangar. “Enkel bedrijven worden daarop uitgenodigd. Ik selecteer stuks in heel goede staat tot zo goed als nieuw. Daarnaast ga ik ook af en toe rondsnuffelen op vlooienmarkten en is een deel van mijn stock ook uit privécollectie.”

De papa van Marie verkoopt zijn kunstcollectie in BUDA11 © MD

Drie jaar geleden startte Marie met eigen kledij te verkopen die ze niet meer droeg op de online-marktplaats Vinted. Rond diezelfde periode kocht ze het pand in de Budastraat 11. Het triplex appartement werd gerenoveerd om te verhuren en om leegstand te vermijden nam ze zelf het handelspand op het gelijkvloers in. “De verkoop op Vinted liep goed en dankzij de aankoop van het pand kon ik mijn passie verder uitbouwen. Vooral het zoeken naar items vind ik leuk. Alles wordt vervolgens gewassen en gestoomd voor het aan de rekken hangt.”

BUDA11 biedt eveneens de mogelijkheid om er goed onderhouden kledingstukken van specifieke merken in consignatie te plaatsen. “Dat betekent dat ik jouw items verkoop en jij een deel van de verkoopprijs ontvangt. Het resterende bedrag helpt de winkel draaiende te houden en draagt bij aan een duurzame mode-industrie”, legt Marie uit. Bekijk de website voor meer informatie.