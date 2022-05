StuBru fleurt werkvloer InterWest Veurne op met favoriete muziek van de werknemers

De werknemers van maatwerkbedrijf InterWest vzw Veurne startten de nieuwe werkweek op een bijzondere manier. Vanaf 9 uur interviewden Kirsten Lemaire en Joris Brys medewerkers en speelden ze hun favoriete nummers. De sfeer op de werkvloer kon niet meer stuk!

Isabelle Defreyne is als recruiter nog maar zes maanden aan de slag bij InterWest, maar nam het initiatief om Studio Brussel te contacteren: “Ik luister veel naar StuBru en hoorde de publiciteit rond StuBru At Work. Ik dacht: we doen een keer zot, en ik schreef InterWest in, stiekem hopend dat we als maatwerkbedrijf misschien toch wel een kleine kans hadden om StuBru te overtuigen om hier een maandag op bezoek te komen. Kort daarna kregen we telefoon, en blijkbaar vielen we inderdaad op… Vanmorgen vroeg stond het team van StuBru hier aan de deur! En we maken er een muzikaal feest van! Er kwam ook voor ons heel wat voorbereiding aan te pas. Bij InterWest werken er toch zo’n 500 mensen, inclusief de begeleiders. We vroegen iedereen om een liedje te kiezen, en daarvan werden er een 80-tal geselecteerd. Bij de start van elk uur worden er een drietal mensen geïnterviewd die vertellen wat ze in ons bedrijf doen en waarom ze voor dat bepaalde liedje hebben gekozen. Ook mensen van de afdeling InterWest komen op bezoek. We bakken zelf ook cupcakes en trakteren iedereen op een ijsje. Wat de ijsjes betreft werken we trouwens samen met maatwerkbedrijf Westlandia uit Ieper, waarvan een aantal mensen bij Ysco, dochterbedrijf van Milcobel werken.”

Directeur Dirk Adam, algemeen directeur InterWest vzw, is blij met dit initiatief: “Het is ook een gelegenheid om ons maatwerkbedrijf eens extra in de kijker te zetten. Niet iedereen weet dat we al sinds 1968 mensen met een beperking tewerkstellen. We creëren voor hen duurzame jobs in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Betrokkenheid en wederzijds respect staan daarbij centraal. InterWest is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende maatwerkbedrijven in de Benelux, met een sterke knowhow, een uitgebreid machinepark en 55.000 m² ruimte.”

Er zijn trouwens heel wat interessante vacatures bij InterWest, waaronder voor technici op de sites Veurne en Diksmuide, een operator in Diksmuide, begeleiders en vrijwilligers. Alle info over InterWest vzw en de openstaande vacatures vind je op https://www.interwest.be/