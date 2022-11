Strijkpunt Oostkamp opent in de Kortrijksestraat

Sarah Verlinden (34) verhuisde haar bestaande strijkdienst in Waardamme naar de Kortrijksestraat 18 in Oostkamp. Strijkpunt Oostkamp onderscheidt zich door heel flexibel te werken want klanten kunnen zelfs hun strijk brengen of ophalen tot 23 uur ‘s avonds.

Sarah is een alleenstaande mama met een driejarig dochtertje Olivia. Ze is van opleiding naaister. Het strijkpunt is dan ook gegroeid vanuit haar opleiding. De vraag naar huishoudhulp in de regio Oostkamp is groot, het aanbod beperkt. Wie momenteel op zoek is naar een huishoudhulp kan zich opmaken voor een lange wachtlijst. Sarah Verlinden spitst zich al ruim een jaar toe op dit gat in de markt: “Als huishoudhulp ga ik zowel poetsen en doe ik de strijk. Als poetshulp waren mijn beschikbare uren, zoals verwacht, in sneltempo ingevuld. Voor het strijken heb ik nog ruimte voor enkele nieuwe klanten.”

Sarah runt het Strijkpunt Oostkamp vanuit haar eigen appartement in de Kortrijksestraat, wat meteen een grote flexibiliteit biedt voor haar klanten. “Mijn huidige klanten vinden het fantastisch dat ze zowat op elk moment van de dag hun strijk kunnen brengen of ophalen. Ook op zon- en feestdagen. Bij klassieke strijkdiensten ben je afhankelijk van beperkte openingsuren en moet je dikwijls na het werk nog haasten om je strijk op te halen. Niet zo dus bij mij”, zegt Sarah. Door haar ervaring als naaister krijgt ze ook vaak de vraag om kleine retouches aan kledij uit te voeren, wat ze dan ook met veel plezier uitvoert.

