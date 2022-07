Stresscoach uit Veurne wil zaadjes planten op Tenerife

Centrum ViZiT uit Veurne organiseert van 15 tot 22 oktober een ‘Boostweek’ op Tenerife. “Omdat het licht en de zon goed zijn voor je mentale gezondheid”, zegt psycholoog Ine De Deken, die er de praktische workshops zal leiden. “Ik wil zaadjes planten die tot prachtige bomen kunnen uitgroeien.”

Ine De Deken is psychologe, stress & burn-out coach, wandelcoach en relaxatietherapeute; ze schreef het boek ‘Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out’ en spreekt vol enthousiasme over haar ‘Back2Balance-week’. Maar wat zoekt een West-Vlaamse klinisch psychologe op Tenerife?

“Vooral het klimaat, want dat is altijd fijn en mooi meegenomen. Niet enkel omdat het leuk is, maar ook voor de mentale gezondheid. Het licht, de zon, de energie: dat is iets dat heel veel mensen doet opladen, én mij ook.”

Ine is de stichtster en drijvende kracht van Centrum ViZiT Veurne.

“Centrum ViZiT is een paramedisch én vormingscentrum. Het is een groepspraktijk, waar we met therapeuten en zorgverleners in verschillende disciplines werken. We geven psychotherapeutische begeleiding, maar ook yoga… Er zijn ook een osteopaat en podologe aanwezig. Alles voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Vanuit het vormingscentrum organiseren we zowel live als online workshops, vormingen en lezingen, zowel in ViZiT zelf als in bedrijven of bij organisaties. Ons team bestaat uit twaalf mensen. Zelf ben ik al twaalf jaar psychologe. Daarnaast werk ik al vijf jaar als zelfstandige en coördinator binnen ViZiT.”

Luxevilla met zwembad

Met haar ‘Boostweek’ gaat Ine nog een stapje verder, door mensen in het buitenland te coachen.

“We deden dat al in Noord-Frankrijk, maar daar werden we geplaagd door regenbuien, dagen na elkaar. Ik kies nu liever voor een zonnig eiland met weerzekerheid en een aangenaam klimaat. De mensen verblijven in een kleine groep in een luxevilla met privézwembad in Golf del Sur, waar ze via workshops, yoga, relaxatie, beweging en natuur met zichzelf aan de slag gaan.”

“In één week kan je heel wat mindset veranderingen bereiken. Ik probeer de mensen in die periode bewust te maken van hun energiebalans, hun energievreters, hun energiegevers én hoe ze – eens terug in België – al die concrete dingen, tools en methodieken in combinatie met rust en ontspanning thuis kunnen toepassen. In de boostweek wil ik zaadjes planten, die de mensen bij zichzelf kunnen laten uitgroeien tot prachtige bomen.”

“De basisprijs bedraagt 980 euro, inclusief verblijf, workshops, relaxatie- en yogalessen. Wie vol pension wenst, betaalt 200 euro meer.”

www.centrumvizit.be/agenda, info@centrumvizit.be

evelyn@houseofentertainment.be