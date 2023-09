Strateeg HR uit Roeselare is genomineerd voor beloftevolle KMO van het jaar van UNIZO: “Grote sterkte is dat we voor elk bedrijf toegankelijk zijn”

De genomineerden voor de Unizo-wedstrijd beloftevolle KMO van het jaar zijn bekendgemaakt. Het Roeselaarse bedrijf Strateeg HR is een van drie genomineerden in de categorie. Co-founder Nick Snauwaert (36) kwam zijn bedrijf vertegenwoordigen op de officiële voorstelling.

Nick Snauwaert (36) is geboren is in Atlanta (VS) toen zijn ouders er op zakenreis waren. Geboren in een ondernemende familie – zijn familie runde lang het bedrijf Snauwaert & Depla, bekend van de Snauwaert tennisracketen, in Beveren bij Roeselare – was het voor Nick een logische stap om enkele jaren geleden zijn eigen onderneming te starten.

“Ik zat al eventjes in de HR en besliste om mijn ontslag in te dienen en zelf te beginnen ondernemen in de sector. Frederick D’Hooghe, een collega en vriend van me, stapte mee in het verhaal van Strateeg HR. Wij zijn een consultancy-bedrijf met specialisatie in inhouse rekrutering, opmaak van digitale rekruteringscampagnes via sociale media en HR-advies bij de klant in de breedste zin van het woord.”

Minder goeie markt

“De HR is op dit moment een minder goeie markt, vooral door de hoge selectiefees en het wangedrag bij sommige bedrijven. Ik vond het op een bepaald moment heel moeilijk om nog te weten hoe ik mijn klanten kon ondersteunen. Daardoor wist ik dat ik Strateeg HR moest oprichten. Onze grote sterkte is dat we voor elk bedrijf toegankelijk zijn. Dat we nu genomineerd zijn toont wel aan dat de business in de lift zit en dat is een goed teken. Ik schatte onze kansen eerst behoorlijk laag in doordat we uit deze minder populaire sector komen, maar nu we bij de laatste drie zitten is dat natuurlijk al wat anders”, aldus Nick.

“Onze medewerkers zijn ook heel belangrijk voor ons. Je wilt sterke mensen kunnen aantrekken, maar ze natuurlijk ook houden. We zetten in op het welzijn van ons personeel. Zo hebben we nu een 36-uren werkweek, waardoor de vrijdagnamiddag onze medewerkers niet meer hoeven te werken.”